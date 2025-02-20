«Больно стало смотреть»: астанчан пробежал босиком 10 км и установил рекорд

Столица,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В Казнете обсуждают видео с участием экстремала, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: скриншот видео instagram.com/astana_typical/

На кадрах видно, что мужчина с обнаженным торсом с раннего утра решил совершить пробежку по столичным улицам.

«В Астане зафиксирован новый рекорд. Сегодня житель столицы Руслан установил рекорд, пробежав 10 км босиком. Достижение официально зафиксировал представитель Книги рекордов», – гласит подпись к видео.

Впрочем, неординарный поступок горожанина сильно впечатлил подписчиков. Многие из них оценили его силу духа, выносливость и самоотверженность, а также предупредили об опасных последствиях для здоровья и причинах возникновения простудных заболеваний.

«На зимней одежде экономия. Понятно же, что если побежал, то скорее всего, готовился и закалялся. Больно стало смотреть. Так нельзя, можно же получить обморожение», – высказались фолловеры. 

 

#рекорд #бег #астанчанин #экстремал

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