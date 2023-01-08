Больного младенца на вездеходе доставили в больницу Абайской области

Фото: Кuznitsaspb.ru

В Абайской области сотрудники ДЧС спасли больного ребенка из снежного плена, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Аbainewskz.

6 января, вечером, у шестимесячного малыша из села Кызылагаш Жарминского района поднялась температура. Но попасть в населенный пункт работники "скорой" не могли: поселок находился в снежном плену из-за сильной метели.

Не теряя времени, на место вызова выехали спасатели с пожарной части №13 Аягозского района в составе 4 человек личного состава и 2 фельдшеров с районной больницы.

По прибытию, 6-месячному малышу была оказана первая медицинская помощь, и транспортировка на вездеходе "Нива-Марш" в сопровождении врача, фельдшера и отца в центральную районную больницу.

Спасательная группа вместе с ребёнком добрались до города Аягоз только 7 января.

На данный момент состояние грудничка удовлетворительное, и ничто не угрожает его жизни.