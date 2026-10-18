Большая афера в Астане: АФМ предотвратило незаконное завладение 170 квартирами

Следствие установило участие более 80 фиктивных дольщиков, на которых собирались оформить недвижимость

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Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о попытке незаконного завладения квартирами в Астане на сумму более 4,4 млрд тенге. Для получения недвижимости подозреваемые использовали фиктивные договоры долевого участия, передает Kazpravda.kz.

По данным следствия, организатором схемы стал бывший руководитель жилищно-строительного кооператива «Төленді» А. Байжуманов. В 2016 году его осудили на восемь лет лишения свободы за хищение 10 млрд тенге у 1,5 тысячи дольщиков.

Впоследствии строительство жилых домов завершили при участии акимата Астаны. Часть квартир планировалось передать многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью и другим социально уязвимым гражданам.

Однако после освобождения из колонии, как установило следствие, Байжуманов вместе с сообщниками разработал новую схему завладения недвижимостью.

Для этого участники группы оформляли задним числом фиктивные договоры паевого взноса на людей, которые в действительности не участвовали в долевом строительстве и не приобретали квартиры.

Затем от имени таких «псевдодольщиков» в правоохранительные органы подавали заявления о якобы совершенном мошенничестве. На их основании возбуждались уголовные дела, а заявителей признавали потерпевшими.

«В ходе расследования установлено, что в схему вовлечено более 80 «псевдодольщиков», на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости. Тем самым предотвращена попытка незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд теңге», — сообщили в АФМ.

По версии следствия, полученные судебные решения участники схемы собирались использовать для оформления квартир на подставных лиц. Затем недвижимость планировалось продать, а вырученные деньги распределить между сообщниками.

При этом роли участников были заранее распределены. Одни подыскивали «псевдодольщиков» и оформляли фиктивные документы, другие продавали такие договоры гражданам и сопровождали уголовные дела.

В результате продажи фиктивных договоров гражданам был причинен ущерб на сумму свыше 400 млн тенге.

Следствие также установило возможную причастность сотрудников полиции. По фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств зарегистрированы отдельные расследования.

Всего по делу подозреваемыми признаны 19 человек. Девять из них заключены под стражу. На имущество фигурантов стоимостью более 250 млн тенге наложен арест.

В АФМ сообщили, что досудебное расследование завершено. В настоящее время стороны знакомятся с материалами уголовного дела.

Другие подробности расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не разглашаются.