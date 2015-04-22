Большая часть из числа эвакуированных вернулась домой – КЧС РК

Общество
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Талгат Исенов
Более 13 000 жителей страны, эвакуированных из-за наводнений, вернулись в свои дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД Казахстана.

"На сегодняшний день 13 387 жителей вернулись в свои дома. Всего с начала паводкового периода были эвакуированы 16 171 человек. Из 2 434 подтопленных домов вода ушла с 2 213 строений. В свои подворья возвращено 40 825 голов скота. Всего из подтопленных районов было отогнано в безопасные места 43 099 домашних животных", – заявил на брифинге официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

Спикер сообщил, что накануне Премьер-Министр РК Карим Масимов на заседании Правительства дал госорганам ряд поручений, касающихся финансового и материального обеспечения мероприятий по ликвидации последствий паводков.

По словам представителя КЧС, в шести областях республики паводком повреждено 168 участков автомобильных дорог (25,210 км), из которых восстановлено 112 (16,468 км).

"В противопаводковых мероприятиях задействованы 6 463 человек, 7 404 единиц техники, 154 водооткачивающих устройств, 113 плавательных средств. В паводкоопасных зонах работа идет круглосуточно", – подытожил Руслан Иманкулов.

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