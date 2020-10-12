Большая часть тяжких преступлений в Казахстане приходится на семейно-бытовую сферу. Об этом свидетельствует статистика за прошедшую неделю, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на онлайн-брифинге ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"За неделю совершено 3 363 преступления, 2 185 из них раскрыты в течение суток. Совершено 15 убийств, 7 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших", – сообщил Нурдильда Ораз.
Он также отметил, что значительная часть тяжких преступлений совершена в семейно-бытовой сфере.