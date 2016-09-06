«Большая двадцатка»: на принципах инклюзивности

Китай в эти дни жил задачами глобального форума. На телевидении, в газетах, на улицах – вез­де присутствовала тематика и символика G20. Ведь для Поднебесной это не столько имидж, сколько вопрос развития и перс­пектив. Китай намерен приложить все силы для создания инновационной, динамичной, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики и вынес обсуждение этой темы на состоявшийся саммит.КНР предлагает новую концепцию международных отношений, основанных на взаим­ном выигрыше, а потому организаторы незадолго до форума предупредили, что не поддержат участников, если те начнут вмешивать в экономику политические вопросы.Тем не менее совсем без политики не обошлось. На полях саммита обсуждались вопросы Сирии, Украины и другие аспекты международной повестки дня. Когда на одной площадке собираются разнополярные силы, по-другому, наверное, и быть не может. Даже в том, как проходила церемония приветствия, многие пытались искать некий политический подтекст.Прибытие глав государств и правительств транслировалось в пресс-центр на огромный монитор, и журналисты оценивали каждый жест и каждый взгляд мировых политиков. Не прошла незамеченной улыбка Премьер-министра Японии во время рукопожатия с Си Цзиньпином, отчего сразу заговорили о потеплении в отношениях двух стран. Было видно, что лидер КНР искренне рад видеть нашего Президента. А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оказался самым темперамент­ным и в нарушение протокола даже обнялся с хозяином саммита. Журналисты Поднебесной очень чутко отреагировали на это не свойственное на Востоке бурное проявление чувств. В пресс-зале поднялся шум, люди обменивались улыбками.По завершении всех протокольных процедур главы государств и правительств, а также ведущих мировых организаций, включая ООН, МВФ и Всемирный банк, прошли на первое заседание «Группы двадцати», которое было посвящено обсуждению текущей макроэкономической ситуации в мире.Участники встречи говорили о текущих вызовах и общих подходах к их преодолению. Делились рецептами и предложениями по реформированию международной финансовой системы. Ведь «большую двадцатку» не случайно называют антикризисным механизмом глобального масштаба.В частности, Нурсултан ­Назарбаев назвал текущую ситуацию в мире непростым временем, полным надежд, и поделился своим видением будущего.– Сегодня снижаются темпы роста мировой экономики, торговли и движения капитала. Это отражается на благосостоянии миллионов людей. Происходит формирование новых трансконтинентальных торгово-инвести­ционных объединений, способных привести к снижению роли ВТО и фрагментации мировой экономики. Эти процессы могут стать началом нового этапа борьбы за сферы влияния на мировых рынках, – предостерег участников саммита Президент и призвал искать общие подходы.Глава государства подчеркнул, что путь, по которому пойдет глобальное развитие, во многом зависит от слаженности действий всего мирового сообщества. И в этом контексте выразил мнение, что ведущую роль в международном регулировании экономики и финансов должна играть единая глобальная организация.– Такую структуру можно создать путем преобразования Экономического и социального совета ООН в Совет глобального развития. На него должны быть возложены функции Глобального экономического регулятора, – предложил Нурсултан Назарбаев.По мнению Президента, в настоящее время координация монетарной и фискальной политики, а также структурные реформы важны, но недостаточны для обеспечения стабильности в долгосрочной перспективе.– Необходимо выработать более существенные предложения по стабилизации обменных курсов во всем мире, включая развивающиеся страны, – выразил мнение Нурсултан Абишевич и в качестве меры, направленной на оздоровление ситуации, предложил сделать ставку на новую индустриальную революцию, цифровую экономику и инновации.– Полностью поддерживаю данный подход. Реализация этой задачи возможна только на принципах инклюзивности. Необходимо определить центр диалога между G20 и развиваю­щимися странами. Предлагаю, как вариант, рассмотреть созданную в Казахстане инфокоммуникативную площадку G-Global, которая открыта для всех участников. Эта площадка объединяет более 30 тысяч экс­пертов из 140 стран, – сказал Глава государства.Речь зашла и о «зеленых» инициативах. Казахстан в этом контексте активно содействует реализации Целей устойчивого развития ООН, парижских соглашений и принципов «зеленой» экономики. Этому будет служить проведение в 2017 году в Астане Международной выставки «ЭКСПО» на тему «Энергия будущего».– Параллельно мы создаем Международный финансовый центр «Астана». Приглашаю все государства принять активное участие в ЭКСПО в Астане, где можно было бы провести соответствующие мероприятия под эгидой ООН, – призвал ­Нурсултан Назарбаев.В заключение Президент отметил, что Казахстан представил свое видение путей решения наиболее острых проблем современности в Манифесте «Мир. ХХІ век», а также выразил надежду на поддержку в реализации идей манифеста и формировании мира, свободного от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.– Хорошим началом было бы объединение усилий всех членов G20 и других заинтересованных стран для полной победы над терроризмом. Этого ждет все мировое сообщество, – заключил Нурсултан Назарбаев.К сохранению мирной и стабильной международной обстановки, созданию более справедливого и рационального международного порядка призвал также и Председатель КНР. Си Цзиньпин констатировал, что, проведя у себя саммит «Группы двадцати», Китай поставил целью содействовать тому, чтобы «большая двадцатка» перешла от работы с краткосрочной политикой к действиям на средне- и долгосрочную перспективу. Поставлена цель из механизма кризисного реа­гирования превратить G20 в механизм долгосрочного управления.В целом до прессы доносились лишь отголоски дискуссий. Ведь саммит проходил в закрытом формате. Но мы знаем, что выступление нашего Президента оценили высоко. После того как завершилась первая сессия, очень многие главы государств подходили к Нурсултану ­Назарбаеву выразить свое почтение, обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.Глава государства, к слову говоря, всегда по максимуму использует возможности многосторонних переговорных площадок. Это прекрасный повод «сверить часы» с партнерами. Поэтому на полях и в кулуарах форума уже традиционно состоялось множество встреч. В частности, Нурсултан ­Назарбаев переговорил с Президентом США Бараком Обамой. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.Президент отметил, что за время президентства Б. Обамы сотрудничество между двумя странами вышло на новый уровень по многим направлениям, в частности, в области ядерного нераспространения и разоружения.В свою очередь Барак Обама подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев является хорошим другом и надежным партнером Соединенных Штатов Америки, а также выразил готовность к тесному взаимодействию и пос­ле завершения своего президентского срока. В ответ Глава государства пригласил Б. Оба­му посетить нашу страну с визитом.На встрече с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном Нурсултан Назарбаев отметил плодотворное сотрудничество с Организацией. Казахстан последовательно поддерживает все глобальные инициативы и проекты ООН. Пан Ги Мун выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии эффективного партнерства с нашей страной.С председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером обсуждались перспективы углубления политических и торгово-экономических связей. Стороны отметили важность заключенного Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.Некоторые из лидеров, прибывших на саммит, лишь недавно заняли руководящие посты, и Нурсултан Назарбаев имел возможность познакомиться с ними поближе. Новый Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заняла этот пост в июле текущего года, и поэтому Главе государства и главе Правительства было что обсудить.Президент подчеркнул высокий уровень взаимодействия и сотрудничества двух стран, достигнутый за время нахождения на посту Премьер-министра Дэвида Кэмерона и пригласил Терезу Мэй посетить с визитом нашу страну.Получил приглашение посетить Астану и другой премьер – руководитель Правительства Канады Джастин Трюдо, который вступил в должность после победы возглавляемой им Либеральной партии на выборах 2015 года. Стороны обменялись мнениями по основным направлениям сотрудничества, включая торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное. Отмечена общность позиций по вопросам международного развития. Речь зашла о большом потенциале в отношениях наших стран, в том числе в сельскохозяйственной сфере.Состоялись переговоры и с Президентом Турции. Нурсултан Назарбаев в августе уже виделся с Реджепом Эрдоганом, но ситуация меняется каждый день. Перед Анкарой, которая хотя и нашла определенный баланс в отношениях с США и Россией, вызовов все еще много. Поэтому, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, были рассмотрены ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.В частности, Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость объединения усилий и четкой координации действий международного сообщества в борьбе с глобальным терроризмом и экстремизмом.Накануне предстоящего визита Главы нашего государства в Японию состоялась встреча с Премьер-министром этой страны Синдзо Абэ. Лидеры обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и международных отношений.С. Абэ пригласил Нурсултана Назарбаева в рамках запланированной поездки посетить Нагасаки и отметил значительный вклад нашей страны в дело ядерного разоружения.Кроме того, Нурсултан Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Стороны отметили большой потенциал дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, договорившись активизировать межгосударственные контакты.Было и множество других встреч, которые можно охарактеризовать как краткие переговоры. Нурсултан Назарбаев побеседовал с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Франции Франсуа Олландом, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Республики Кореи – Пак Кын Хе, Южно-Африканской Республики – Джейкобом Зумой, Египта –Абделем Фаттахом ас-Сиси, Сенегала –Маки Саллом, а также Аргентины – Маурисио Макри.Состоялся обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества между Главой государства и премьер-министрами Испании – Мариано Рахоем, Италии – Маттео Ренци, Индии – Нарендрой Моди.Президент также обсудил отдельные аспекты взаимодействия с главами международных организаций, в том числе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, председателем Совета по финансовой стабильности Марком Карни и главой Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурриа.Китай уверенно смотрит вперед, и саммит G 20 подтвердил этот факт наиболее ярко. Форум был организован в городе стартапов, чтобы мировое сообщество могло увидеть воочию, какое будущее строит КНР.В частности, одна из самых знаменитых компаний Ханчжоу – Alibaba Group. Ее основатель Джек Ма за 17 лет основал империю в сфере интернет-торговли, которая сегодня охватывает весь мир. Количество зарегистрированных пользователей веб-портала превышает 65 млн человек из 240 стран и регионов.И вот новость – сегодня Alibaba Group планирует совместные проекты с Казахстаном. Президент Нурсултан Назарбаев встретился с председателем совета директоров компании, чтобы обсудить детали предстоящего партнерства в области электронной коммерции и интеграции платежных систем.Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в изучении опыта деятельности Alibaba Group, являющейся первопроходцем в сфере электронной торговли в Китае и достигшей значительных результатов в этом направлении.– Я поддерживаю сотрудничество. Наша национальная компания «Казпочта» обладает всеми возможностями для эффективного взаимодействия с Alibaba Group. В целом структуры, подобные вашей, являются фактором стабильности и устойчивого развития мировой экономики. В современных условиях политической фрагментации мира, закрытия границ и взаимных санкций вы успешно преодолеваете все эти барьеры, способствуя развитию международной торговли, – сказал Нурсултан Назарбаев.В свою очередь Джек Ма поблагодарил за поддержку инициатив и сообщил о планах работы на предстоящий период. Председатель совета директоров Alibaba Group выразил уверенность в дальнейшем развитии партнерских отношений с нашей страной. Ожидается, что сотрудничество начнется с Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».– Традиционная торговля вас любить не будет, конечно, – пошутил в завершение Глава государства.– Даже в Китае нас не все любят, но мы работаем на будущее, – ответил бизнесмен.Надо сказать, что намеченное взаимодействие сегодня прорабатывается по всем каналам. В частности, как сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Даулет Ергожин, в октябре текущего года будет проведена рабочая встреча на уровне экспертов налоговых служб РК и КНР по вопросам электронной коммерции.– Будем рассматривать вопросы взаимодействия, перенимать опыт, – отметил он, акцентировав внимание на предстоящей совместной работе «Казпочты» и Alibaba Group и на вопросах создания канала для прохождения грузов из Казахстана в Китай и в обратном направлении.Если смотреть шире, то, по словам Д. Ергожина, главная задача в рамках сопряжения программы «Нұрлы жол» и китайской программы «Шелковый путь» – создать так называемый транспортный бридж между Европой и Китаем, чтобы задействовать весь потенциал нашей страны.Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева также особо выделила этот момент.– В начале нынешнего года пришли два первых состава, так называемые возвратные поезда, которые из Европы шли пустыми, а сейчас в Казахстане заполняются сельскохозяйственной продукцией и отправляются в КНР в рамках программы «Шелковый пути», – пояснила вице-министр.В целом хотелось бы отметить, что отношения Казахстана и Китая развиваются успешно по всем направлениям. Подводя на брифинге итоги визита, Нурсултан Назарбаев подчеркнул заинтересованность и внимание китайской стороны ко всем поставленным нашей страной вопросам в рамках двусторонних отношений.– Мы пришли к согласию по всем аспектам прежних договоренностей, в частности о строительстве на территории Казахстана современных совместных предприятий. В этот список входит 51 объект, два из которых уже построены, строительство четырех объектов на общую сумму 2,5 маллиарда долларов будет завершено в текущем году. Всего в течение пяти лет планируется построить предприятия общей стоимостью 26 миллиардов долларов. Кроме этого, для поддержки данных проектов действуют совместные казахстанско-китайские фонды как между компаниями, так и между государствами. К примеру, Фонд развития Шелкового пути, – сказал Нурсултан Назарбаев.Если говорить о конкретных проектах, в Казахстане стали собирать первые китайские автомобили. Идет строительство крупнейшего газохимического комплекса в Атырау по производству полипропилена. По словам Главы государства, одним из главных вопросов двусторонней повестки дня остаются транспортно-коммуникационные связи.– Наблюдается ежегодное увеличение транзита грузов, идущих через территорию Казахстана и Китая. Значительно активизировалось использование порта Актау, чего не было ранее. Это произошло благодаря строительству сухого порта Хоргос, железной дороги Хоргос – Алматы протяженностью 300 километров и магистрали Западная Европа – Западный Китай. Построены логистические центры. Все эти транспортные узлы являются точками роста. Также мы договорились о сотрудничестве в энергетической и технологической отраслях, – сообщил Президент.Говоря о сырьевой сфере, Нурсултан Назарбаев отметил, что в связи с вводом в эксплуатацию крупнейшего месторождения Кашаган увеличатся возможности поставки казахстанской нефти.– Сейчас мы поставляем в КНР около 7 миллионов тонн нефти, этот показатель можно повысить до 20 миллионов тонн, а также увеличить поставку газа. Все это поднимет на новый уровень товарооборот между нашими странами, – подчеркнул Глава государства.Кроме того, Президент подробно остановился на казахстанско-китайском взаимодействии в области сельского хозяйства. В частности, впервые достигнута договоренность о поставке в Китай продовольственной пшеницы, других видов зерновых, бобовых и масличных культур, а также мяса и птицы.– Таким образом мы открываем путь для наших сельхозтоваропроизводителей. Думаю, это очень хорошая новость. Вместе с тем у китайской стороны есть очень жесткие требования по качеству товаров и фитосанитарии. Нашим аграриям следует быть готовыми к этому, – предупредил Нурсултан Абишевич.В целом Глава государства обратил внимание на конкретику достигнутых договоренностей, отметив, что правительствам двух стран необходимо будет провести соответствующую работу для их реализации.– В ближайшее время ожидается визит в Казахстан председателя Государственного совета Ли Кэцяна. В ходе переговоров с ним мы планируем дополнительно обсудить вопросы, которые предстоит решать нашим странам совместными усилиями, – отметил Президент.Что касается многостороннего сотрудничества, ситуации в мире и участия Казахстана в глобальных дискуссиях, Нурсултан Назарбаев напомнил, что принял участие в саммите G20 во второй раз и в нынешнем году – по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина.– Участвовать в столь крупном мероприятии, где собираются главы государств, представляющие 70% населения земли и половину экономики мира, – очень большая честь для Казахстана. Здесь обсуждаются серьезнейшие вопросы глобальной экономики и политики, вырабатывается общая позиция по крупным региональным и мировым вопросам, в том числе касающимся безопасности. Выступая на первой сессии, я также представил казахстанское видение по всем этим аспектам. На протяжении всей дискуссии саммита чувствуешь дыхание планеты, осознаешь проблемы, которые волнуют развитые и развивающиеся государства мира. Казахстану также необходимо учитывать поднимаемые здесь вопросы и заниматься ими заблаговременно, – поделился впечатлениями Глава государства.Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что предпринимаемые Казахстаном в это непростое время усилия по индустриализации и привлечению инвестиций своевременны и оправданны.– Сейчас необходимо сохранять низкий уровень безработицы, заботиться о том, чтобы создавать новые рабочие места, переходить от борьбы с кризисом к экономическому росту. Именно об этом мы будем говорить на расширенном заседании Правительства, которое состоится 9 сентября, – сказал Президент.Завершая брифинг, Глава государства особо отметил высокий организационный уровень саммита и интересную культурную программу. В частности, на его открытии был продемонстрирован отрывок из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Причем озеро было настоящим.– Прямо на воде танцевали, – заметил Глава государства. Как выяснилось, организацией шоу занимался тот же режиссер, что и на Олимпийских играх.– Я подумал, может быть нам на 25-летие пригласить? На воде не получится, не снегу, может быть, что-нибудь придумаем? – пошутил Нурсултан Абишевич.В целом саммит прошел успешно. Китай в очередной раз доказал, что умеет проводить самые ответственные мероприятия. Что касается содержательной части – время покажет, насколько страны G20 готовы к диалогу и сотрудничеству.