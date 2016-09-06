«Большая двадцатка»: на принципах инклюзивности

Структурные реформы важны, но недостаточны
Китай в эти дни жил задачами глобального форума. На телевидении, в газетах, на улицах – везде присутствовала тематика и символика G20. Ведь для Поднебесной это не столько имидж, сколько вопрос развития и перспектив. Китай намерен приложить все силы для создания инновационной, динамичной, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики и вынес обсуждение этой темы на состоявшийся саммит.
КНР предлагает новую концепцию международных отношений, основанных на взаимном выигрыше, а потому организаторы незадолго до форума предупредили, что не поддержат участников, если те начнут вмешивать в экономику политические вопросы.
Тем не менее совсем без политики не обошлось. На полях саммита обсуждались вопросы Сирии, Украины и другие аспекты международной повестки дня. Когда на одной площадке собираются разнополярные силы, по-другому, наверное, и быть не может. Даже в том, как проходила церемония приветствия, многие пытались искать некий политический подтекст.
Прибытие глав государств и правительств транслировалось в пресс-центр на огромный монитор, и журналисты оценивали каждый жест и каждый взгляд мировых политиков. Не прошла незамеченной улыбка Премьер-министра Японии во время рукопожатия с Си Цзиньпином, отчего сразу заговорили о потеплении в отношениях двух стран. Было видно, что лидер КНР искренне рад видеть нашего Президента. А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оказался самым темпераментным и в нарушение протокола даже обнялся с хозяином саммита. Журналисты Поднебесной очень чутко отреагировали на это не свойственное на Востоке бурное проявление чувств. В пресс-зале поднялся шум, люди обменивались улыбками.
По завершении всех протокольных процедур главы государств и правительств, а также ведущих мировых организаций, включая ООН, МВФ и Всемирный банк, прошли на первое заседание «Группы двадцати», которое было посвящено обсуждению текущей макроэкономической ситуации в мире.
Участники встречи говорили о текущих вызовах и общих подходах к их преодолению. Делились рецептами и предложениями по реформированию международной финансовой системы. Ведь «большую двадцатку» не случайно называют антикризисным механизмом глобального масштаба.
В частности, Нурсултан Назарбаев назвал текущую ситуацию в мире непростым временем, полным надежд, и поделился своим видением будущего.
– Сегодня снижаются темпы роста мировой экономики, торговли и движения капитала. Это отражается на благосостоянии миллионов людей. Происходит формирование новых трансконтинентальных торгово-инвестиционных объединений, способных привести к снижению роли ВТО и фрагментации мировой экономики. Эти процессы могут стать началом нового этапа борьбы за сферы влияния на мировых рынках, – предостерег участников саммита Президент и призвал искать общие подходы.
Глава государства подчеркнул, что путь, по которому пойдет глобальное развитие, во многом зависит от слаженности действий всего мирового сообщества. И в этом контексте выразил мнение, что ведущую роль в международном регулировании экономики и финансов должна играть единая глобальная организация.
– Такую структуру можно создать путем преобразования Экономического и социального совета ООН в Совет глобального развития. На него должны быть возложены функции Глобального экономического регулятора, – предложил Нурсултан Назарбаев.
По мнению Президента, в настоящее время координация монетарной и фискальной политики, а также структурные реформы важны, но недостаточны для обеспечения стабильности в долгосрочной перспективе.
– Необходимо выработать более существенные предложения по стабилизации обменных курсов во всем мире, включая развивающиеся страны, – выразил мнение Нурсултан Абишевич и в качестве меры, направленной на оздоровление ситуации, предложил сделать ставку на новую индустриальную революцию, цифровую экономику и инновации.
– Полностью поддерживаю данный подход. Реализация этой задачи возможна только на принципах инклюзивности. Необходимо определить центр диалога между G20 и развивающимися странами. Предлагаю, как вариант, рассмотреть созданную в Казахстане инфокоммуникативную площадку G-Global, которая открыта для всех участников. Эта площадка объединяет более 30 тысяч экспертов из 140 стран, – сказал Глава государства.
Речь зашла и о «зеленых» инициативах. Казахстан в этом контексте активно содействует реализации Целей устойчивого развития ООН, парижских соглашений и принципов «зеленой» экономики. Этому будет служить проведение в 2017 году в Астане Международной выставки «ЭКСПО» на тему «Энергия будущего».
– Параллельно мы создаем Международный финансовый центр «Астана». Приглашаю все государства принять активное участие в ЭКСПО в Астане, где можно было бы провести соответствующие мероприятия под эгидой ООН, – призвал Нурсултан Назарбаев.
В заключение Президент отметил, что Казахстан представил свое видение путей решения наиболее острых проблем современности в Манифесте «Мир. ХХІ век», а также выразил надежду на поддержку в реализации идей манифеста и формировании мира, свободного от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.
– Хорошим началом было бы объединение усилий всех членов G20 и других заинтересованных стран для полной победы над терроризмом. Этого ждет все мировое сообщество, – заключил Нурсултан Назарбаев.
К сохранению мирной и стабильной международной обстановки, созданию более справедливого и рационального международного порядка призвал также и Председатель КНР. Си Цзиньпин констатировал, что, проведя у себя саммит «Группы двадцати», Китай поставил целью содействовать тому, чтобы «большая двадцатка» перешла от работы с краткосрочной политикой к действиям на средне- и долгосрочную перспективу. Поставлена цель из механизма кризисного реагирования превратить G20 в механизм долгосрочного управления.Встречи на полях саммита
В целом до прессы доносились лишь отголоски дискуссий. Ведь саммит проходил в закрытом формате. Но мы знаем, что выступление нашего Президента оценили высоко. После того как завершилась первая сессия, очень многие главы государств подходили к Нурсултану Назарбаеву выразить свое почтение, обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Глава государства, к слову говоря, всегда по максимуму использует возможности многосторонних переговорных площадок. Это прекрасный повод «сверить часы» с партнерами. Поэтому на полях и в кулуарах форума уже традиционно состоялось множество встреч. В частности, Нурсултан Назарбаев переговорил с Президентом США Бараком Обамой. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.
Президент отметил, что за время президентства Б. Обамы сотрудничество между двумя странами вышло на новый уровень по многим направлениям, в частности, в области ядерного нераспространения и разоружения.
В свою очередь Барак Обама подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев является хорошим другом и надежным партнером Соединенных Штатов Америки, а также выразил готовность к тесному взаимодействию и после завершения своего президентского срока. В ответ Глава государства пригласил Б. Обаму посетить нашу страну с визитом.
На встрече с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном Нурсултан Назарбаев отметил плодотворное сотрудничество с Организацией. Казахстан последовательно поддерживает все глобальные инициативы и проекты ООН. Пан Ги Мун выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии эффективного партнерства с нашей страной.
С председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером обсуждались перспективы углубления политических и торгово-экономических связей. Стороны отметили важность заключенного Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.
Некоторые из лидеров, прибывших на саммит, лишь недавно заняли руководящие посты, и Нурсултан Назарбаев имел возможность познакомиться с ними поближе. Новый Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заняла этот пост в июле текущего года, и поэтому Главе государства и главе Правительства было что обсудить.
Президент подчеркнул высокий уровень взаимодействия и сотрудничества двух стран, достигнутый за время нахождения на посту Премьер-министра Дэвида Кэмерона и пригласил Терезу Мэй посетить с визитом нашу страну.
Получил приглашение посетить Астану и другой премьер – руководитель Правительства Канады Джастин Трюдо, который вступил в должность после победы возглавляемой им Либеральной партии на выборах 2015 года. Стороны обменялись мнениями по основным направлениям сотрудничества, включая торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное. Отмечена общность позиций по вопросам международного развития. Речь зашла о большом потенциале в отношениях наших стран, в том числе в сельскохозяйственной сфере.
Состоялись переговоры и с Президентом Турции. Нурсултан Назарбаев в августе уже виделся с Реджепом Эрдоганом, но ситуация меняется каждый день. Перед Анкарой, которая хотя и нашла определенный баланс в отношениях с США и Россией, вызовов все еще много. Поэтому, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, были рассмотрены ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
В частности, Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость объединения усилий и четкой координации действий международного сообщества в борьбе с глобальным терроризмом и экстремизмом.
Накануне предстоящего визита Главы нашего государства в Японию состоялась встреча с Премьер-министром этой страны Синдзо Абэ. Лидеры обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и международных отношений.
С. Абэ пригласил Нурсултана Назарбаева в рамках запланированной поездки посетить Нагасаки и отметил значительный вклад нашей страны в дело ядерного разоружения.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Стороны отметили большой потенциал дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, договорившись активизировать межгосударственные контакты.
Было и множество других встреч, которые можно охарактеризовать как краткие переговоры. Нурсултан Назарбаев побеседовал с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Франции Франсуа Олландом, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Республики Кореи – Пак Кын Хе, Южно-Африканской Республики – Джейкобом Зумой, Египта –Абделем Фаттахом ас-Сиси, Сенегала –Маки Саллом, а также Аргентины – Маурисио Макри.
Состоялся обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества между Главой государства и премьер-министрами Испании – Мариано Рахоем, Италии – Маттео Ренци, Индии – Нарендрой Моди.
Президент также обсудил отдельные аспекты взаимодействия с главами международных организаций, в том числе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, председателем Совета по финансовой стабильности Марком Карни и главой Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурриа.Когда открываются двери
Китай уверенно смотрит вперед, и саммит G 20 подтвердил этот факт наиболее ярко. Форум был организован в городе стартапов, чтобы мировое сообщество могло увидеть воочию, какое будущее строит КНР.
В частности, одна из самых знаменитых компаний Ханчжоу – Alibaba Group. Ее основатель Джек Ма за 17 лет основал империю в сфере интернет-торговли, которая сегодня охватывает весь мир. Количество зарегистрированных пользователей веб-портала превышает 65 млн человек из 240 стран и регионов.
И вот новость – сегодня Alibaba Group планирует совместные проекты с Казахстаном. Президент Нурсултан Назарбаев встретился с председателем совета директоров компании, чтобы обсудить детали предстоящего партнерства в области электронной коммерции и интеграции платежных систем.
Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в изучении опыта деятельности Alibaba Group, являющейся первопроходцем в сфере электронной торговли в Китае и достигшей значительных результатов в этом направлении.
– Я поддерживаю сотрудничество. Наша национальная компания «Казпочта» обладает всеми возможностями для эффективного взаимодействия с Alibaba Group. В целом структуры, подобные вашей, являются фактором стабильности и устойчивого развития мировой экономики. В современных условиях политической фрагментации мира, закрытия границ и взаимных санкций вы успешно преодолеваете все эти барьеры, способствуя развитию международной торговли, – сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь Джек Ма поблагодарил за поддержку инициатив и сообщил о планах работы на предстоящий период. Председатель совета директоров Alibaba Group выразил уверенность в дальнейшем развитии партнерских отношений с нашей страной. Ожидается, что сотрудничество начнется с Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».
– Традиционная торговля вас любить не будет, конечно, – пошутил в завершение Глава государства.
– Даже в Китае нас не все любят, но мы работаем на будущее, – ответил бизнесмен.
Надо сказать, что намеченное взаимодействие сегодня прорабатывается по всем каналам. В частности, как сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Даулет Ергожин, в октябре текущего года будет проведена рабочая встреча на уровне экспертов налоговых служб РК и КНР по вопросам электронной коммерции.
– Будем рассматривать вопросы взаимодействия, перенимать опыт, – отметил он, акцентировав внимание на предстоящей совместной работе «Казпочты» и Alibaba Group и на вопросах создания канала для прохождения грузов из Казахстана в Китай и в обратном направлении.
Если смотреть шире, то, по словам Д. Ергожина, главная задача в рамках сопряжения программы «Нұрлы жол» и китайской программы «Шелковый путь» – создать так называемый транспортный бридж между Европой и Китаем, чтобы задействовать весь потенциал нашей страны.
Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева также особо выделила этот момент.
– В начале нынешнего года пришли два первых состава, так называемые возвратные поезда, которые из Европы шли пустыми, а сейчас в Казахстане заполняются сельскохозяйственной продукцией и отправляются в КНР в рамках программы «Шелковый пути», – пояснила вице-министр.
В целом хотелось бы отметить, что отношения Казахстана и Китая развиваются успешно по всем направлениям. Подводя на брифинге итоги визита, Нурсултан Назарбаев подчеркнул заинтересованность и внимание китайской стороны ко всем поставленным нашей страной вопросам в рамках двусторонних отношений.
– Мы пришли к согласию по всем аспектам прежних договоренностей, в частности о строительстве на территории Казахстана современных совместных предприятий. В этот список входит 51 объект, два из которых уже построены, строительство четырех объектов на общую сумму 2,5 маллиарда долларов будет завершено в текущем году. Всего в течение пяти лет планируется построить предприятия общей стоимостью 26 миллиардов долларов. Кроме этого, для поддержки данных проектов действуют совместные казахстанско-китайские фонды как между компаниями, так и между государствами. К примеру, Фонд развития Шелкового пути, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Если говорить о конкретных проектах, в Казахстане стали собирать первые китайские автомобили. Идет строительство крупнейшего газохимического комплекса в Атырау по производству полипропилена. По словам Главы государства, одним из главных вопросов двусторонней повестки дня остаются транспортно-коммуникационные связи.
– Наблюдается ежегодное увеличение транзита грузов, идущих через территорию Казахстана и Китая. Значительно активизировалось использование порта Актау, чего не было ранее. Это произошло благодаря строительству сухого порта Хоргос, железной дороги Хоргос – Алматы протяженностью 300 километров и магистрали Западная Европа – Западный Китай. Построены логистические центры. Все эти транспортные узлы являются точками роста. Также мы договорились о сотрудничестве в энергетической и технологической отраслях, – сообщил Президент.
Говоря о сырьевой сфере, Нурсултан Назарбаев отметил, что в связи с вводом в эксплуатацию крупнейшего месторождения Кашаган увеличатся возможности поставки казахстанской нефти.
– Сейчас мы поставляем в КНР около 7 миллионов тонн нефти, этот показатель можно повысить до 20 миллионов тонн, а также увеличить поставку газа. Все это поднимет на новый уровень товарооборот между нашими странами, – подчеркнул Глава государства.
Кроме того, Президент подробно остановился на казахстанско-китайском взаимодействии в области сельского хозяйства. В частности, впервые достигнута договоренность о поставке в Китай продовольственной пшеницы, других видов зерновых, бобовых и масличных культур, а также мяса и птицы.
– Таким образом мы открываем путь для наших сельхозтоваропроизводителей. Думаю, это очень хорошая новость. Вместе с тем у китайской стороны есть очень жесткие требования по качеству товаров и фитосанитарии. Нашим аграриям следует быть готовыми к этому, – предупредил Нурсултан Абишевич.
В целом Глава государства обратил внимание на конкретику достигнутых договоренностей, отметив, что правительствам двух стран необходимо будет провести соответствующую работу для их реализации.
– В ближайшее время ожидается визит в Казахстан председателя Государственного совета Ли Кэцяна. В ходе переговоров с ним мы планируем дополнительно обсудить вопросы, которые предстоит решать нашим странам совместными усилиями, – отметил Президент.
Что касается многостороннего сотрудничества, ситуации в мире и участия Казахстана в глобальных дискуссиях, Нурсултан Назарбаев напомнил, что принял участие в саммите G20 во второй раз и в нынешнем году – по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина.
– Участвовать в столь крупном мероприятии, где собираются главы государств, представляющие 70% населения земли и половину экономики мира, – очень большая честь для Казахстана. Здесь обсуждаются серьезнейшие вопросы глобальной экономики и политики, вырабатывается общая позиция по крупным региональным и мировым вопросам, в том числе касающимся безопасности. Выступая на первой сессии, я также представил казахстанское видение по всем этим аспектам. На протяжении всей дискуссии саммита чувствуешь дыхание планеты, осознаешь проблемы, которые волнуют развитые и развивающиеся государства мира. Казахстану также необходимо учитывать поднимаемые здесь вопросы и заниматься ими заблаговременно, – поделился впечатлениями Глава государства.
Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что предпринимаемые Казахстаном в это непростое время усилия по индустриализации и привлечению инвестиций своевременны и оправданны.
– Сейчас необходимо сохранять низкий уровень безработицы, заботиться о том, чтобы создавать новые рабочие места, переходить от борьбы с кризисом к экономическому росту. Именно об этом мы будем говорить на расширенном заседании Правительства, которое состоится 9 сентября, – сказал Президент.
Завершая брифинг, Глава государства особо отметил высокий организационный уровень саммита и интересную культурную программу. В частности, на его открытии был продемонстрирован отрывок из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Причем озеро было настоящим.
– Прямо на воде танцевали, – заметил Глава государства. Как выяснилось, организацией шоу занимался тот же режиссер, что и на Олимпийских играх.
– Я подумал, может быть нам на 25-летие пригласить? На воде не получится, не снегу, может быть, что-нибудь придумаем? – пошутил Нурсултан Абишевич.
В целом саммит прошел успешно. Китай в очередной раз доказал, что умеет проводить самые ответственные мероприятия. Что касается содержательной части – время покажет, насколько страны G20 готовы к диалогу и сотрудничеству.