Большая и дружная Свежий выпуск Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

На церемонию награждения победителей конкурса «Мерейлі отбасы», несмотря на дальнее расстояние до Актобе, 85-летний Сагидулла Жакиев решил поехать вместе со всей большой семьей. Говорит, что дети, внуки уговорили, мол, такое событие упускать нельзя. Супруга, мать-героиня Жания, тоже собиралась в дорогу, да прихворала в те дни и осталась дома. Провожали Жакие­вых в областной центр всем селом. От их дома в поселке Саралжин Уилского района в город тогда тронулась вереница машин. Потому что одним авто не обошлось, поскольку у Сагидуллы-ага и Жании-апа 11 детей, 22 внука и дюжина правнуков. Принять участие в общенациональном конкурсе рекомендовали им районные власти, а Жакиевы как-то и не помышляли об этом. Да и не предполагали, что скоро станут на всю область известными.

Сагидулла-ага прост и скромен в разговоре: семья как семья, и таких, как она, в округе немало. А вот о том, как пришлось поднимать детей на ноги, с чем пришлось столкнуться в жизни, не стал много рассказывать. Более полувека проработал учителем в Уиле. Образование получил благодаря своей настойчивости и целеустремленности. При поступлении в педагогическое училище в 1940-е годы у него не сразу приняли документы, мол, отец репрессированный, а значит, ты сын «врага народа». Очень тяжело было на душе от таких обвинений.

Между тем Сагидулле-ага хватило мужества написать письмо на имя... Сталина, пытаясь доказать, что его отец ни в чем не виновен. В 1955 году, вспоминает старший сын Сагидуллы-ага – Бажибек, дедушка был реабилитирован и вернулся домой. В свою очередь отец добился своего поступления в педучилище. Он очень стремился к знаниям. Требовал этого и от детей, с детства заставлял их усердно учиться, приводя им неустанно народную мудрость: «Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады».

И неудивительно, что сегодня в семье Жакиевых выросла династия педагогов. Трое детей работают в сфере медицины. Зарекомендовали себя прекрасными специалистами в сельхозпроизводстве еще несколько Жакиевых-младших: один – инженер, другой – зоотехник, третий – механик. То есть все получили высшее образование и нашли себя в жизни.

Бажибек ныне – заведующий кафедрой хирургии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова. Окончила этот же вуз и его сестра Шынар. Она педиатр. А по стопам отца в педагогику изъявили желание пойти двое сыновей – Толебек, Тлеубек и две дочери – Бактыгуль и Жаксыгуль. В родном ауле в местной школе работают учителями еще и снохи.

Престарелые родители живут сегодня в селе Саралжин с младшим сыном – Болатбеком, как и принято у казахов по давней традиции. Болатбек успешно трудится в сельхозпроизводстве: открыл крестьянское хозяйство, назвал его именем деда. В свое время он окончил механический факультет Уральского сельскохозяйственного института. Ныне у фермера более ста голов крупного рогатого скота, около 500 овец, десятки лошадей. Супруга его работает в школе в селе Аккемер, что в 18 км от Саралжина.

– Мы гордимся своими родителями, – говорит Болатбек. – Они нам дали все, чтобы мы стали достойными гражданами своей страны. Наш дом в Саралжине всегда полон гостей, ведь отец – почетный житель района, и к нему всегда идут как к старейшине села за советом. А по выходным нередко собирается в отчем доме вся наша большая, дружная семья Жакиевых, в том числе родные со стороны детей нашего деда. У двоих его сыновей тоже богатая родословная, и они также глубоко пустили корни, у них тоже немало внуков и правнуков.



