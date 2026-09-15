Большая игра

За награды турнира WTT Star Contender Astana 2026 President’s Cup с призовым фондом 300 тыс. долларов поборются около 160 спортсменов из 29 стран. Накануне старта именитые иностранные участники рассказали, чем их уже успел удивить Казахстан.

Серебряный призер чемпио­ната мира 2015 года Фанг Бо хорошо знает, какого труда стоит дорога в большой спорт. Представитель одной из сильнейших школ настольного тенниса сегодня не только сам выходит к столу, но и тренирует молодых казахстанских игроков в Nomad Table Tennis Academy.

– Они практически не отдыхают, все свое внимание направили на тренировки, – отметил Фанг Бо, добавив, что его казахстанские воспитанники тренируются даже больше, чем он сам.

Такая оценка особенно весома от спортсмена, прошедшего китайскую систему подготовки и в финале чемпионата мира соперничавшего с легендарным Ма Луном. Теперь Фанг Бо делится своим опытом с нашими теннисистами и одновременно сам участвует в Кубке Президента в составе Nomad Table Tennis Academy.

Своим взглядом на происходящие в казахстанском настольном теннисе перемены поделился многократный победитель международных турниров Омар Мухаммади Ассар. Представитель Египта приехал в Астану впервые. До начала кубка успел познакомиться с условиями, созданными для подготовки спортсменов, и признался, что увиденное в Национальном университете спорта Казахстана произвело на него впечатление.

Высоко оценил египетский теннисист и состав предстоящего турнира. По словам Омара Ассара, конкуренцию, которая ожидается в Астане, можно сопоставить с уровнем крупнейших соревнований в Германии и Франции.

Еще несколько лет назад возможность регулярно встречаться с соперниками такого уровня для отечественных теннисистов означала необходимость выезжать на крупные международные старты. Теперь представители разных школ настольного тенниса сами собираются в Астане.

Кубок Президента проходит в столице Казахстана второй раз, однако нынешние соревнования приобретают новый масштаб: турнир вошел в международную систему World Table Tennis и проводится в категории WTT Star Contender. Это означает не только серьезный призовой фонд, но и рейтинговые очки, а следовательно, соответствующий уровень участников и борьбы.

Соревнования продлятся до 20 сентября во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова. Основная сетка стартует 17 сентября, затем начнутся четвертьфинальные и полуфинальные встречи. Финал и награждение чемпионов намечены на 20 сентября.

При этом организаторы решили не ограничивать Кубок исключительно спортивной программой. Между матчами зрителей ждут концерты, шоу и интерактивы. В разные дни на сцену выйдут YENLIK, Мирас Жугунусов, Дастан Оразбеков, AYAU, Dudeontheguitar и LILИ.

Отдельная программа преду­смотрена и для болельщиков. Обладатели билетов смогут принять участие в розыгрышах призов. Организаторы разыграют десять iPhone 17, мерч турнира, а суперпризом станет однокомнатная квартира в Астане. Подробные условия участия обещают сообщать дополнительно.

Таким образом, билет на кубок в этом году дает возможность не только увидеть мировой настольный теннис вживую. Зрителям предлагают включаться в происходящее и за пределами трибун: следить за официальными страницами Nomad Table Tennis Academy, подписываться на обновления и участвовать в активностях и конкурсах. Для публикаций с полей турнира используется хештег #WTTAstana, а актуальная информация о розыгрышах будет появляться в соцсетях организаторов.