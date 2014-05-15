Большая кошка

Экономика
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Надо сказать, что амурский, или, как его еще называют, дальневосточный леопард, по сути, действительно большая кошка, которая весит килограммов 50. Это один из подвидов леопардов. Обитают они в горных таежных лесах Дальнего Востока, в районе границы трех стран – России, Китая и Северной Кореи, и сейчас находятся на грани полного исчезновения.

Международный союз охраны природы считает, что на сегодня в дикой природе осталось всего около 30 амурских леопардов, поэтому они внесены в международную Красную книгу, в ряд других охранных документов. 

Должен сразу сказать: хоть во время съемки и забываешь об опасности, но нарушать технику безопасности никому не советую, в том числе и тем, кто приходит в зоопарк с кино- фотоаппаратурой. Мне повезло, возможно, эти милые создания привыкли к моему присутствию. 

Хотя поначалу они вели себя настороженно, контролируя каждое мое движение, но потом успокаивались. Благо в это время посетителей было мало, так что мы с ними неплохо пообщались...

Михаил Сорокоумов 

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