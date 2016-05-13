​Большая надежда страны

Накануне майских праздников он в очередной раз выступил перед поклонниками музыки и искусства. Представляя его на гала-концерте, посвященном 1000-летию Алматы в Большом концертном зале Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, ректор вуза Жания Аубакирова отметила, что Санжарали – уникальное явление, с которым пиа­нистическая школа Казахстана связывает большие надежды.

– У него уникальные способности, – делится его педагог Ботагоз Айгалкаева. – Особенно я бы отметила его работоспособность, которая, казалось бы, не присуща 12-летнему мальчику. Но, отыграв положенные три-четыре часа, Санжарали становится обычным ребенком, который шалит и играет. А когда дело касается музыки, он становится предельно собранным и дисцип­линированным, выполняя все задания педагога очень добросовестно и ответственно.

Санжарали, став лауреатом Международного конкурса Astana piano passion, успешно завершил свою карьеру в младшей группе. По словам педагога, в Брюсселе он впервые пробовал свои силы в средней группе – от 12 до 14 лет, показав отличный результат.

Про­анализировав условия нескольких конкурсов, они решили выбрать «Мersi, Маestro!», который предполагает два тура, устроил и репертуар. В качестве педагога преподаватель консерватории занимается с юным пиа­нистом два года, проделав за этот период большую работу. К примеру, прошедший год был для них довольно насыщенным: они не только изучали программу и репертуар пианистов средней группы, но и приняли участие в фестивалях в Москве и Воронеже.

– Любой конкурс – это проверка на прочность, закалка самообладания, сценический опыт. Увидев список участников, мы немного взволновались, – признается педагог.

Но, по признанию самого Санжарали, он решил, что будет бороться за первое место, так как прилетел издалека. Делясь успехами своего ученика, педагог отметила еще одно ценное качество мальчика – он любит сцену и не боится публики. Она вспоминает, что на конкурсе в Брюсселе были довольно жесткие условия, все участники играли на незнакомом инструменте. Педагогический метод Б. Айгалкаевой – научить его играть на любом инструменте без разыгрывания и на ходу – помог ему на конкурсе.

Санжарали стал лучшим среди 33 исполнителей из разных стран. Она подчеркнула, что в первом туре ее ученик с самого начала задал красивый и быстрый темп и сыграл очень вдохновенно. На второй тур прошли 13 конкурсантов, здесь предстояло исполнить несколько произведений. Санжарали вспоминает, что второй выход к инструменту оказался для него не менее удачным.

– У меня прошли все волнения и переживания, – делится он. – Я полностью погрузился в музыку и остался наедине с ней. Так как я уже показал свою виртуозность, мне предстояло продемонстрировать мелодичность исполнения. И я справился с этой задачей.

Ботагоз Багдатовна с улыбкой вспоминает, что во время церемонии награждения им с Санжаром пришлось немного поволноваться. Прозвучали имена всех дипломантов, призеров, а имя Санжарали словно забыли внести в протокол. Но потом были самые приятные и волнительные минуты, когда назвали имя победителя и страну, которую он представляет, вспоминают педагог со своим учеником.

Остается добавить, что поездка на этот престижный конкурс стала возможна благодаря меценатам, поддерживающим юные таланты.