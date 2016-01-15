​Большая польза мини-завода

Присказка про молочные реки и кисельные берега к чеботаревцам вполне подходит. Уже в течение нескольких лет погодные условия в Приуралье для аграриев складываются неблагоприятным образом. Зона рискованного земледелия в полную силу демонстрирует свой «норов». В летние месяцы жара за тридцать буквально сжигает на корню колос. Поэтому животноводство стало поистине «спасательным кругом», который не только позволяет сельхозформированиям удержаться «на плаву», но и работать прибыльно.

Молочное животноводство, как известно, дело хлопотное. Чеботаревские хозяйки привыкли просыпаться раньше петухов, чтобы коров подоить, а в сезон еще и в стадо отправить. На каждом подворье от трех и больше буренок. Прежде за молоком приезжали молоковозы двух городских перерабатывающих предприятий. И хотя до Уральска всего-то 70 километров, иногда приходилось их ждать. А с такой скоропортящейся продукцией, особенно в жаркое время года, любое промедление оборачивается убытками.

Свой завод – совсем другое дело. Стабильный сбыт – стимул для дальнейшего наращивания поголовья коров. Как рассказала аким Чеботаревского сельского округа Светлана Кабдыгалиева, аграрный бизнес и прежде был выгодным, а сейчас – тем более. Спрос на местную продукцию в регионе растет. Свои продовольственные товары вкуснее, полезнее и по цене доступнее, чем завозные. Качественные показатели в условиях конкуренции гораздо важнее количественных. Поэтому предприниматель из областного центра, выбирая адрес будущего завода, без каких-либо сомнений остановился на их поселке. Производственная линия рассчитана на переработку двух тысяч литров молока в сутки. На начальном этапе выпускается пять видов продукции – молоко, кефир, сметана, творог и сыр. При реализации проекта была использована государственная поддержка по программе «Агробизнес-2020».

И хотя невелико село, всего-то порядка полутора сотен дворов, сырьем завод обеспечен в достатке. Коров держат и те, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Пенсионеры говорят, что хлопоты на подворье стареть не дают и к тому же – лучшее лекарство от возрастных хворей. О них думать некогда. Кто работает, тоже держит скот. У чеботаревских хозяюшек существует даже некий дух соревновательности. Если и судачат, так все больше о том, как первотелок лучше «раздоить», у кого корова больше молока дает, а у кого – «жирность» выше.

– Это наша внутрипоселковая антикризисная программа, – рассказывает Светлана Газизовна. – Причем беспроигрышная. Молоком, считай, весь поселок живет. А заработок зависит только от самих себя, своего старания и умения. По программе «Занятость-2020» на развитие животноводства моими односельчанами было получено 38 миллионов тенге. Три хозяйства из индивидуальных перешли в статус фермерских. И это не предел. Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев в Послании поручил Правительству разработать новую «Дорожную карту занятости», объем финансирования которой, несмотря на кризисную ситуацию, будет увеличен по сравнению с предыдущей. Расширится и объем микрокредитования предпринимательства. Все это, несомненно, благоприятным образом скажется на производстве и переработке сельхозпродукции.

Рост поголовья скота дает рабочие места кормодобывающим бригадам. Заготовкой кормов занимаются два крестьянских хозяйства. Они также перестраивают свою работу по принципу – спрос рождает предложение. Засуха сказывается и на сенокосных угодьях. Поэтому пришлось сеять многолетние травы. Известен поселок и еще одним производством. Хозяйство Анатолия Горбачева выпускает кумыс. Он не только пользуется спросом, а идет нарасхват. По словам главы хозяйства, он любит лошадей с детства. Сам, можно сказать, вырос на ферме, которой заведовал отец. Мать была ветеринарным техником. Когда пришло время выбирать профессию, Анатолий особо не раздумывал. Окончил ветеринарный факультет сельскохозяйственного института. Практику проходил в родном селе. Здесь и остался работать после учебы. В самые трудные годы, когда крестьяне вместо развалившихся тракторов осваивали «одну лошадиную силу», стал выпускать шорные изделия. Прежде чем заняться кумысом, снова засел за учебу. Ездил перенимать опыт во Всероссийский институт коневодства в Рязанскую область, побывал у коллег в Саратовской и Оренбургской губерниях, изучал методику круглогодичного производства кумыса в Башкирии. Теперь занимается любимым делом, которое к тому же приносит стабильный доход.

Действует в Чеботарево и своя мини-программа социального переустройства. Отремонтирована сельская врачебная амбулатория. Появилась мечеть. При школе открыт мини-центр для малышей. Налажены контакты с подрядчиками расположенного неподалеку Чинаревского нефтегазового месторождения. С их помощью для школы приобретены компьютерный класс, интерактивная доска, переоборудован спортзал.

Сельский аким самым безошибочным барометром социального самочувствия земляков считает повышение рождаемости и то, что в селе не продается ни один дом. То есть за лучшей жизнью из родных мест уезжать никто не собирается. В Чеботарево нет пьяниц, нет преступности и нет малообеспеченных семей. Зато есть работа. Ее всем хватает. Светлана Кабдыгалиева уверена, что село и безработица – понятия несовместимые, а кризисное время – это еще и возможность дальнейшего развития. Молокозавод в перспективе намерен довести ассортимент продукции до 15 наименований. А Горбачев закупил верблюдиц. Теперь будет заниматься производством и кумыса, и шубата.