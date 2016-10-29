​Большая репетиция

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

На центральную площадь они пригласили акима области и ректора самого могучего, но только что организованного университета. Те перед якобы трибуной с очень красивыми эмблемами сказали задушевные слова приветствия и дружно нажали на одну большую кнопку. Тут же в огромной чаше загорелся огонь – символ старта универсиады. А вот уже от него группа хранителей «подпалила» факел. А еще по заведенному порядку зажгли запасной огонь в транспортировочной колбе. Так, на всякий «пожарный» случай: может, будет ветер в день открытия соревнований, может, заметет пурга – универсиада-то зимняя! Лишняя горящая лучина никогда не помешает.

Потом группа хранителей огня совершила неспешный марш-бросок вокруг уже не вымышленного, не бутафорского, а самого настоящего ледового Дворца спорта, недавно открытого в невымышленном городе Алматы. По ходу движения с самой настоящей колонной машин сопровождения парни и девчата из волонтерской группы получали дополнительные инструкции и советы от специалистов. Совершив петлю вокруг «Алматы Арены», они успешно донесли огонь до места назначения. На этом, собственно, и закончилась репетиция зажжения огня 28-й Всемирной зимней универсиады, за которой на днях наблюдали не только любопытные алматинцы, но и гости из всех регионов Казахстана.

Первые не сразу поняли, что ведущие этого тестового мероприятия – еще и шоумены, придумавшие гостеприимный город Коктюбе и строгого ректора университета. Потому что все остальное было на полном серьезе: факел, трибуна, группа хранителей огня, тренировочный пробег... Даже место действия, запланированного на 29 января 2017 года, – тоже реальное.

В день тренировки, кроме ведущих, на площади возле «Алматы Арены» все были предельно сосредоточены. По всему видно, что «на местности» отрабатывались только детали, а вся канва, основная часть церемонии зажжения огня была уже определена, продумана режиссерами и, может, где-то вдали от посторонних глаз, даже в черновом варианте «прокручена». Да к тому же еще есть время для шлифовки навыков.

За этой репетицией с интересом наблюдали представители всех регионов Казахстана, приехавшие в Алматы на двухдневный семинар, посвященный церемонии зажжения огня и факельному шествию. Причем не в вымышленной Жетысуйской области, а в своей родной. Ведь перед стартом Студенческих игр во всех регионах Казахстана пройдет зажжение огня и всюду представители регионов совершат пробежки с факелами универсиады.

Как это все замышляется в Актобе, мне рассказали заместитель руководителя областного управления физической культуры и спорта Мурат Алиев и директор спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями Наталья Сокольская.

В областном центре дистанция факельной эстафеты будет насчитывать 12 километров. Побегут ее 60 факелоносцев, в основном молодые люди из числа известных во всей стране спортсменов, а также деятели культуры, науки, медицинские работники, студенты... Сейчас идет отбор будущих актюбинских факелоносцев, но уже известны некоторые имена. Это бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тяжелой атлетике Фархад Харки, великолепный дзюдоист Рустам Ибраев, певец Димаш Кудайберген. После областной эстафеты актюбинский огонь будет доставлен в Алматы, где сольется в один большой вместе с огоньками, прилетевшими на самолетах со всех уголков Казахстана.

Идея, в принципе, не новая, патент на нее автор сценария вряд ли получит, но в областях всегда можно придумать что-то свеженькое, интересное, заповедное. И кроме того, прежний опыт подобных мероприятий должен помочь организаторам на местах и в выборе своих факелоносцев, и в определении маршрута следования эстафеты, и в самой процедуре зажжения огня. У актюбинцев такой сценарий уже есть.

...Тестовые мероприятия, связанные с подготовкой Алматы к 28-й Всемирной зимней универсиаде, продолжаются. 

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