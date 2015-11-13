​Большая штанга в маленьком городе

С хорошим фундаментом



Впрочем, спортсмены этого городка с населением около 20 тыс. человек, расположенного недалеко от Талдыкоргана, привыкли побеждать и быть в призерах на соревнованиях куда более высокого уровня, включая Олимпийские и Азиат­ские игры, чемпионаты мира и другие крупные международные турниры. Достаточно сказать, что воспитанниками уштобинской школы тяжелой атлетики являются серебряный призер афинской Олимпиады 2004 года Сергей Филимонов, чемпион мира (2009 год, Южная Корея) и серебряный призер первенства планеты (2014 год, Алматы) Владимир Седов. Чемпионом мира среди юниоров (1997 год, Чехия) стал Олег Шин. Пять раз на чемпионатах мира среди юниоров побеждала Надежда Ногай. Не было равных на Азиатских играх Маргарите Елисеевой (2014), а Кристина Крохалева стала серебряным призером чемпионата Азии среди юниоров в Катаре (2014).

Коль речь пошла о достижениях штангистов этого небольшого города, то нельзя не сказать о том, что каратальцы 15 лет подряд выигрывали чемпионат Казахстана среди мужчин, юниоров и юношей. В 2013 году из Уштобе и в целом Каратальского района выш­ло 18 чемпионов республики среди юношей. Два воспитанника этой школы являются заслуженными мастерами спорта, около 40 – мастерами спорта и мастерами спорта международного класса, сотни молодых атлетов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и первого разряда. За последние два десятилетия не было практически ни одного чемпионата республики, где бы в числе победителей и призеров ни оказывалась целая дюжина тяжелоатлетов из Уштобе. Города, который появился на карте Казахстана в начале тридцатых годов прошлого столетия, когда здешние степи, горы и долины прорезала нитка Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали – крупнейшей (наряду с ДнепроГЭС) стройки первой советской пятилетки.

Судьба Лазаря Дона

Признанная в Казахстане и далеко за ее пределами школа тяжелой атлетики города Уштобе появилась не в один день. Ее основателем является заслуженный тренер СССР и Республики Казахстан Лазарь Дон. В школьные годы он, как и многие его ровесники, увлеченно играл в футбол, волейбол и баскетбол, не раз выступал по этим видам спорта в составе сборной команды школы на районных соревнованиях. Но неутомимого на спортивной площадке и быстрого в движениях крепыша, кумиром которого стал прославленный советский штангист, олимпийский чемпион, неоднократный чемпиона мира, Европы и Советского Союза Юрий Власов, магнитом тянуло к железной штанге.

Впрочем, в селе Октябрь Каратальского района, где его родители Дон Нам-Дык и Ким Ок выращивали в местном совхозе репчатый лук и сахарную свеклу, в те далекие шестидесятые годы штанги не было. Но это не стало преградой для Лазаря, которому вожделенным спортивным снарядом служили траки гусеничного трактора, нанизанные на лом. Как бы то ни было, но благодаря самостоятельным тренировкам перед призывом весной 1970 года в ряды Советской Армии Лазарь Дон свободно толкал 100 кг при собственном весе 60 кг. После демобилизации он продолжил поднимать штангу и выступать на соревнованиях, где его и заметил талдыкорганский тренер Анатолий Сальков. Именно Анатолий Васильевич обучил Лазаря таким простым, на первый взгляд, но очень важным упражнениям, как рывковый, толчковый и жимовой хват, подсед разножкой и ножницами, правильный подъем с виса и т. д.

Совместная работа тренера и атлета дала свои плоды: в 1982 году Лазарь Дон на первенстве Западно-Казахстанской железной дороги, где, кстати, стал победителем в весе до 60 кг, выполнил норматив мастера спорта СССР по тяжелой атлетике. В тот же год он поступил на факультет физического воспитания Шымкентского педагогического института, после окончания которого летом 1987 года стал тренером по тяжелой атлетике в Каратальской районной ДЮСШ. В это трудно поверить, но уже через полгода – в ­1988-м – команда Каратальского райо­на по тяжелой атлетике стала чемпионом Советского Союза среди юношей. Такой же успех ей сопутствовал в последующие два года – в 1989-м и 1990-м.

– Успехи обрадовали, вдохновили, а главное, дали понять, что я нахожусь на правильном пути, – признается Лазарь Намдекович. – Но в то же время стало ясно: достижения нужно закрепить. А для этого надо еще больше трудиться, изучать тео­рию, опыт ведущих тренеров страны, искать и воспитывать новые таланты, которые определить нетрудно. Ведь талантливые ребята отличаются своей прыгучестью, резкостью, желанием и азартом.

Если судить по результатам, достигнутым его воспитанниками, труд тренера не пропал даром. Не зря он все эти годы, практически не зная выходных и праздничных дней, ни разу не использовав положенного по законодательству отпуска, отдавал всего себя развитию тяжелой атлетики. И не только в отдельно взятом населенном пункте: Лазарь Дон 15 лет был старшим тренером сборной команды юниоров Казахстана, вот уже 35 лет является старшим тренером Алматинской области по тяжелой атлетике. Закономерно, что специа­лист такого высокого уровня последние четверть века является еще и директором Каратальской районной детско-юношеской спортивной школы, где, помимо штанги, культивируют­ся футбол, баскетбол, бокс, легкая атлетика, волейбол, дзюдо, вольная борьба, шахматы и другие виды спорта.

Но получилось так, что уштобинцы ярче всего заявили о себе именно в тяжелой атлетике. Здесь сказалась заслуживающая самых высоких похвал преданность Лазаря Намдековича штанге и спорту вообще. Именно это качество в труднейшие девяностые годы прошлого столетия, когда в упадок пришли целые отрасли народного хозяйства, в трудном положении оказались многие города и села, повсеместно закрывались спортивные секции, позволило Лазарю Дону сохранить школу тяжелой атлетики. Свою школу. И не только сохранить, но и благодаря своему авторитету укрепить ее материально-техническую базу.

– Я очень признателен тогдашнему министру по туризму и спорту Темирхану Дос­мухамбетову, благодаря поддержке которого мы открыли и оборудовали всем необходимым малый зал тяжелой атлетики, – продолжает разговор наш собеседник. – Большую помощь оказал экс-аким Алматинской области, а в настоящее время депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Серик Умбетов. Именно по его распоряжению было отремонтировано и восстановлено бывшее здание Дома культуры, где оборудован большой специализированный зал тяжелой атлетики, пожалуй, лучший в республике. Два комплекта спортивных снарядов, к слову, подарила нам Федерация тяжелой атлетики Республики Казахстан. Здесь есть своя небольшая гостиница, медицинский пункт, душевые, сауна. Благодаря этому у нас нередко проводились областные и республиканские соревнования по тяжелой атлетике. Гордимся тем, что у нас проводил тренировки и, естественно, показал мастер-класс кумир миллионов казахстанских болельщиков, двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин.

Становится успешней жизнь

Это вызвало новый приток желающих заниматься тяжелой атлетикой. С одним из новичков – учеником 1-го класса 7-летним Радмиром Жамбыловым мы познакомились в малом зале. Пока мальчик под руководством своего тренера, мастера спорта международного класса Игоря Казака выполнял различные упражнения, мы побеседовали с его мамой Олесей Жамбыловой. Она рассказала, что привела в спортзал Радмира только потому, что здесь несколько лет тренировался ее старший сын Расул. К окончанию средней школы он выполнил норматив кандидата в мас­тера спорта и в тот же год пос­тупил на учебу в один из прес­тижных российских вузов.

– Именно занятия в секции штанги помогли моему старшему сыну стать организованным, дисциплинированным и обязательным, – уверена Олеся Павловна. – Сейчас он продолжает занятия спортом и хорошо учится.

Таких примеров, когда занятия тяжелой атлетикой помогли юношам и девушкам из Уштобе добиться серьезных успехов в жизни, можно привести немало. И в этом большая зас­луга Лазаря Дона, последователями которого являются его воспитанники, мастера спорта международного класса Дмитрий Ольховский и Игорь Казак, сами ставшие тренерами. Большой вклад в общий успех уштобинскиих штангистов внес и заслуженный тренер Респуб­лики Казахстан Николай Пак.

Заслуги Лазаря Дона в развитии тяжелой атлетики достойно отмечены государством. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева­ от 21 сентября 2004 года ему присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері». За развитие физической культуры и спорта в 2011 году Лазарь Дон отмечен почетным знаком Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, отраслевого министерства, наг­ражден юбилейной медалью в честь 20-летия независимости РК. Есть у него и другие награды. Но самой главной для Лазаря Намдековича, наверное, является признание земляков, то, что нет отбоя от желающих заниматься тяжелой атлетикой.

Благодаря спорту, достижениям в своей тренерской деятельности Лазарь Дон увидел мир, побывал во многих странах. Его приглашали на работу в Южную Корею, Канаду, Словакию, Узбекистан… При этом предлагали куда более высокую зарплату, прекрасные условия для занятий. Но ни на одно, даже самое лестное приг­лашение не откликнулся приз­нанный во всем мире специа­лист из Уштобе. У него осталась одна только мечта – воспитать олимпийского чемпиона. Думается, что и она сбудется.

И последнее. Благодаря таким энтузиастам, глубоко преданным своему делу профессионалам, как Лазарь Дон, Казахстан стал одной из ведущих спортивных держав мира. Как известно, заслуги наших выдающихся тренеров и спортсменов достойно отмечаются государством. В том числе и таким образом: в Астане, например, появился Центр бокса имени олимпийского чемпиона Серика Сапиева, в Кызылорде – Центр тяжелой атлетики имени двукратного олимпийского чемпиона Ильи Ильина. На наш взгляд, было бы справедливым Центру тяжелой атлетики в городе Уштобе присвоить имя Лазаря Дона, благодаря беззаветному труду которого этот небольшой городок стал известен далеко за пределами Казахстана.