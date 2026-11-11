Большая стройка – большие перспективы

Предложение Главы государства объявить 2027 год Годом Всенародной большой стройки определяет новые ориентиры для развития строительного комплекса, привлечения инвестиций, расширения отечественного производства и повышения качества жизни населения. В контексте реализации этой программы казахстанские эксперты поделились своим видением экономических, инвестиционных и отраслевых аспектов реализации инициативы в ходе мероприятия «Всенародное масштабное строительство – 2027: новые возможности для экономики Казахстана».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инвестиции в качество жизни

Жандос Шаймарданов, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

Само Послание и инициативы, объяв­ленные Главой государства, такие как программа «Народная стройка», имеют очень большое социально-экономическое значение – они направлены на повышение благосостояния нашего населения. Мы понимаем, что благо­получие человека определяется не только его доходами. Не менее важны условия, в которых он живет, а это под­разумевает доступность качественной медицины и образования, надежность коммунальных услуг и транспортную связанность. Поэтому строительство современной инфраструктуры – это прежде всего инвестиции в качество жизни и человеческий потенциал.

Масштаб предстоящей работы дейст­вительно беспрецедентный. На реализацию программы из Национального фонда предполагается выделить 6,5 трлн тенге. У Правительства уже имеется ряд проектов для реализации этой инициативы. Как сказал Президент, в рамках первого этапа предусмотрено строительство порядка 70 объектов здравоохранения, около 50 учреждений образования, спорта, культуры. В том числе намечено пост­роить новые перинатальные центры и другие важные объекты.

Значительные средства будут направлены на развитие дорог, инженерных сетей, коммунальной инфраструктуры и жилищное строительство. Принципиально важно: эта работа охватит буквально все регионы страны, и уже сегодня формируются планы регионального развития.

Хочу также обратить внимание на другой, не менее значимый аспект: «Народная стройка» способна стать не только результатом экономического роста, но и самостоятельным его источником. Каждая новая школа, больница, дорога – это строительный объект, за которым стоят предприятия, производящие цемент, металл, строительные конструкции, оборудование, стоят транспортные логистические компании, и проектные организации, и малый и средний бизнес. Таким образом масштабная строительная программа формирует долгосрочный спрос на продукцию и услуги целого ряда отраслей.

И здесь возникает принципиальный вопрос: какую часть создаваемой экономической стоимости мы можем сохранить внутри нашей страны? Президент особо подчеркнул необходимость развития отечественного производства строительных материалов, и это исключительно важная установка. Наша задача – превратить строительный спрос в новые производственные мощности, рабочие места, технологии и компетенции казахстанских предприятий.

Программа открывает возможности для увеличения объемов уже сущест­вующего производства, создания новых предприятий, привлечения зарубежных технологических партнеров и освоения выпуска более сложной продукции. При этом важно, чтобы завершение строительных проектов не означало завершение их экономического эффекта. Созданные благодаря им предприятия и производственные мощности должны продолжать работать, расширять рынки, они будут повышать конкурентоспособность нашей экономики.

Еще один не менее важный аспект – инвестиции. Реализация столь масш­табной программы не может опираться только лишь на государственные средства. В обращении Президент уделил особое внимание обновлению инвес­тиционной политики и повышению роли институтов развития. Это предполагает согласование инфраструктурных проектов с планами развития промышленности, жилищного строительства и региональной экономики. Важно, чтобы государство, институты развития, финансовые организации и частный бизнес действовали в рамках взаимосвязанных инвестиционных решений.

Вместе с тем масштаб программы повышает требования к качеству планирования и эффективности использования ресурсов. Нужно оценивать не только количество построенных объектов, но и то, насколько они улучшают жизнь людей и создают новые экономические возможности. Для этого потребуется качественная диагностика потребнос­тей регионов, объективная оценка инвестиционных проектов и современные инструменты мониторинга их реализации. Именно здесь особенно востребована роль научно-аналитического сообщества. Глава государства поручил разработать документ с долгосрочным видением и приоритетами развития нашей страны.

К этой работе активно приступает Казахстанский институт стратегичес­ких исследований. На наш взгляд, большая стройка должна рассматриваться в контексте этой более широкой задачи. Сегодня мы принимаем решения, которые во многом определяют инфраструктуру, промышленность и пространственный облик на десятилетия вперед. Именно поэтому важно смотреть за горизонты отдельных проектов и бюджетных циклов. Такой комплексный взгляд мы положили в основу совместного с Казахстанской жилищной компанией и QazIndustry аналитического доклада «Большая народная стройка Казахстана: масштабы и горизонт развития».

Сбалансировать возможности

Ляззат Ибрагимова, председатель Правления АО «Отбасы банк»

Текущий год подходит к завершению, и могу сказать, что уже второй год объемы строительства именно жилья находятся на уровне 20 миллио­нов квад­ратных метров. За последние 10 лет драйверами жилищного строительства стали многоквартирные комп­лексы, и сейчас мы имеем 188 тысяч новых квартир по всей стране, часть из них реализуется через инструменты

Отбасы банка.

Это планомерный рост, идущий очень продуманно. За последний год депозитные притоки в Отбасы банке выросли примерно на 20 процентов, в этом году мы уже собрали 1,3 триллио­на, выдали 1,6 триллиона тенге. И несмотря на то что многие эксперты считают, будто основные выдачи в банке происходят благодаря государственным программам, 75 процентов этой суммы приходятся на так называемые рыночные программы.

Главный вопрос, который волнует наших клиентов, – соответствие роста доходов казахстанской семьи и роста цен на жилье. Наша задача – их сбалансировать. В планах у нас провести совместную с Ассоциацией застройщиков Казахстана и Союзом строителей встречу, на которой мы могли бы сообща продумать механизмы на 2027–2028 годы, какие-то инструменты долгосрочного финансирования, зная по какой цене, по какой стоимости люди будут копить на жилье.

При этом не стоит забывать про региональные диспропорции. Недавно я побывала в Жезказгане – городе с очень старым жилищным фондом. Там стоит вопрос о качественной поддержке людей – есть необходимость показать им новые стандарты жилья. В таких случаях нужны адресные меры. В одной из наших программ, благодаря которой жильем обеспечивается до 10 тысяч молодых семей, выбор большинства концентрируется на трех городах Казахстана. Было бы неплохо и для таких городов, как Жезказган, выделить 100–200 квартир, чтобы люди видели, что можно не уезжать из своего региона.

Вызовов много, но «Народная стройка» исключительно важный для государства и граждан проект, поэтому все должно делаться эффективно, дабы казахстанские семьи могли почувствовать этот эффект на себе в виде современной инфраструктуры, детских садов и спортивных комплексов.

Нужен комплексный подход

Алтай Куздибаев, председатель Правления АО «Казахстанская жилищная компания»

Для КЖК и жилищного сектора в целом поставленная Президентом в Послании задача означает необходимость внедрения комплексного подхода в развитии городских и сельских территорий с учетом скоординированности строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры, жилых и социальных объектов.

Это та модель, по которой и создавался единый оператор жилищного строительства с целью обеспечить комфортную среду для населения. В этом контексте работа с ключевыми потребностями отрасли подразумевает поддержку строительства, развитие системы долевого участия в жилищном строительстве, защиту средств дольщиков и повышение прозрачности рынка.

Что касается финансовой поддержки местных исполнительных органов, то, наверное, из всей группы компаний холдинга «Байтерек» именно КЖК оказывает самую значимую поддерж­ку всем акиматам страны. Озвучу цифры: в 2016 году, когда мы только запускали механизм облигационного финансирования, первые облигации по кредитному жилью мы купили на 38 миллиардов тенге. На сегодняшний день только в нашем портфеле облигации акиматов достигли 2 триллионов тенге. Большая часть – это как раз таки инфраструктурные объекты.

Как известно, в прошлом году запущен национальный проект модернизации энергетического и коммунального секторов. Для его осуществления наша компания уже профинансировала акиматы более чем на 210 миллиардов тенге. Уверен, на следующий год эта цифра будет еще больше – проект вступает в активную фазу.

Второе направление нашей работы – строительство жилья. В 2024 году мы начали в больших объемах финансировать акиматы для строительства аренд­ного жилья без выкупа. И на сегодня у нас уже 120 с лишним тысяч квартир, и, на наш взгляд, объемы эти необходимо увеличивать: вопрос доступности жилья имеет большое значение для социально уязвимых слоев населения.

Что касается дополнительной поддержки жилищного строительства, то у нас есть достойный инструмент – так называемая комплексная застройка. Выезжая в регионы, практически повсеместно мы видим отсутствие инженерной инфраструктуры, что и сдерживает комплексное развитие территории. То есть текущий подход в виде точечной застройки наших городов практически себя изжил. А потому необходимо переходить к комплексному развитию территорий, как городских, так и сельских.

Для этого нами уже запущен ряд инициатив. Основной инструмент поддержки частных девелоперов – гарантированное долевое участие в жилищном строительстве. Дополнительно к многоквартирным жилым домам есть гарантии на малоэтажные.

Третье направление – реновация, потенциал которой в несколько тысяч домов, на их месте можно возвести порядка 6 миллионов квадратных мет­ров жилья, 110 тысяч квартир. Это все может делаться за счет частных инвес­тиций, которые оцениваются индикативно в 2 триллиона тенге.

Долгосрочный промышленный эффект

Эльдар Гумаров, председатель Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»

Как национальный институт развития промышленности, мы занимаемся анализом производственного потенциала страны, выявлением перс­пективных отраслей и содействуем развитию отечественных компаний. Мы рассматриваем промышленную политику не только через призму объе­ма выпуска производимых товаров и привлеченных инвестиций, а прежде всего через создание новых производственных компетенций, повышение технологической сложности продукции и развитие кооперации между предприятиями.

Именно с этих позиций рассматриваем предстоящий масштабный строи­тельный цикл. В своем Послании Глава государства обозначил задачу масш­табной модернизации социальных объектов, транспортно-энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Для промышленности это не просто строительный заказ, а возможность увеличить производство более сложной продукции. Нам необходимо выйти за рамки традиционного понимания строительной индустрии. Когда мы говорим о развитии отечественного строительства, мы в первую очередь подразумеваем строительные материалы. За последний год государство сформировало значительную производственную базу в этом направлении. По данным за январь – июль 2026-го года объем внутреннего рынка строительных материалов составил 2,5 миллиарда долларов, из которых 73 процента обеспечивалось отечественными производителями.

Однако современный промышленный объект – это не только строительные конструкции. Значительная часть его стоимости приходится на инженерные системы, технологическое оборудование. Строить больше – значит производить сложнее. Казахстан доказал способность осваивать принципиально новую промышленную номенклатуру, казахстанские предприя­тия способны осваивать более сложную технологическую продукцию. Но следующий этап должен быть более амбициозным, наша задача – перейти от производства отдельных изделий к освоению комплексных технологических систем.

Необходимо заранее преобразовать инфраструктурные планы конкретно к промышленному заказу. Государство располагает информацией о происходящих инфраструктурных проектах. На ее основе можно определить потребность в конкретном оборудовании, инженерных системах и материалах на несколько лет вперед. Это позволит выявить импортируемую продукцию, производство которой экономически целесообразно локализовать в Казах­стане. При этом локализация не должна становиться самоцелью, нам нужны предприятия, способные конкурировать не только на внутреннем рынке, но и в странах Центральной Азии и за ее пределами.

При этом необходимо замерять долго­срочный промышленный эффект строительства. Президент подчеркнул: государственные инвестиции должны обеспечивать реальную экономичес­кую и социальную отдачу.

QazIndustry готов содействовать этой работе, используя свои аналитические компетенции в области промышленного развития, оценки производственных мощностей и анализа товарных рынков. Совместно с госорганами и бизнесом мы могли бы оценить дейст­вующую мощность и импортозависимость, потенциал создания новых производств.

Программа «Народная стройка» дает Казахстану возможность решить две взаимосвязанные задачи. Первая – модернизировать инфраструктуру и повысить качество производительности. Вторая – использовать возникающий спрос для развития более сложной, технологичной и конкурентоспособной обрабатывающей промышленности. Если результатом нового строительного цикла станут только новые здания, дороги и инженерные сети, мы реализуем масштабную инфраструктурную программу. Но если одновременно появится новое производство промышленного оборудования, инженерных систем, специализированной химии и автоматизации, то сделаем качественный шаг к индустриальному развитию страны.

Год общенационального строительства – это не просто кампания по развитию инфраструктуры, а мощная промышленная политика в действии.