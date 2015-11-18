​Большая выгода, а не Большая игра. Как Казахстан прокладывает свой собственный курс в мире

Например, среди журналистов становится все более популярным смот­реть на развитие событий в нашем регионе через призму возрождения «Большой игры» в Цент­ральной Азии. Согласно таким суждениям, недавние визиты лидеров Китая, России, Индии, Пакистана, Японии, а также государственного секретаря США воспринимаются как борьба крупных держав за сферы влияния.

Я понимаю, что это позволяет придумать хороший заголовок, однако это не является залогом достоверности. Казахстан не занимает позицию молчаливого стороннего наблюдателя в реализации чужой стратегии. Мы – страна, успешно прокладывающая свой собственный независимый путь в этом мире.

Мы целенаправленно строим хорошие отношения и крепкие экономические связи с крупными и малыми государствами на востоке и западе, севере и юге. Мы тесно взаимодействуем с Россией и Китаем. Европа – наш крупнейший торговый партнер, а США – второй крупнейший иностранный инвестор после Европы.

И это не случайность, а результат многовекторной внешней политики. Наш экономический прогресс, при котором ВВП вырос в 19 раз, также основывается на открытости торговле, инвестициям и новым идеям. Мы придерживаемся этого курса, поэтому за последний год приняли участие в учреждении Евразийского экономического союза и стали полноправным членом ВТО.

Казахстан отнюдь не находится в эпицентре новой «Большой игры», а, если хотите, находится в сердце того, что можно назвать «Большой выгодой» для всех в области региональной и глобальной стабильности и процветания, и наша страна решительно продвигает это видение для всех. Именно поэтому за последние месяцы Президент Нурсултан Назарбаев провел очень плодотворные встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом РФ Владимиром Путиным, Президентом США Бараком Обамой, Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также совершил успешные визиты в Великобританию, Францию и, например, в Катар.

Все эти страны и их лидеры хотят укрепить отношения с Казахстаном, как и мы с ними, – в качестве партнеров и друзей. Например, как пояснил государственный секретарь США Джон Керри, Соединенные Штаты не стремятся к «игре с нулевым результатом» в Центральной Азии, а верят в то, что более активное участие всех будет выгодно для всех. Именно этот посыл мы поддерживаем всем сердцем, и надеюсь, что все те, кто наблюдает за Казахстаном и дает свои комментарии, также услышат его.

Примечательно, что при этом при обсуждении Центральной Азии мы видим, что акцент по-прежнему ставится также на то, насколько отдален этот регион. Опять же такое суждение не учитывает того, как изменился мир. Принимая во внимание перемещение экономической мощи в восточном направлении и, как следствие, оживление торговых связей, рост рынков и новые направления развития, поразительной является не наша отдаленность, а расположение в сердце нового быстроразвивающегося мира.

Именно размер и уникальная география Казахстана позволяют нам построить своего рода сухопутный мост, связующий экономические державы Запада и Востока. И именно над реализацией этой возможности наилучшим образом мы работаем вместе с нашими партнерами.

Новые транспортные связи сократят более чем в два раза время перевозки товаров морским путем между Китаем и Европой. Сегодня железнодорожные и автодорожные соединения, связывающие современные порты Персидского залива, также предоставляют новые возможности для торговли и создания новых рынков на юге.

Все это – часть национальных капиталовложений в размере 9 млрд долларов в улучшение и развитие транспортных систем, которые мы выделяем в рамках программы «Нұрлы жол» («Светлый путь») по масштабному развитию национальной инфраструктуры, своего рода казахстанской версии известного «Нового курса» Президента Рузвельта.

Еще более существенно то, что эти транспортные линии будут не только служить в качестве транзитных «каналов» между Востоком и Западом, Севером и Югом, но и станут линиями жизни для местных сообществ на всем пути в плане создания и развития местных рынков, предоставления возможностей местному бизнесу и частному сектору, поощряя таким образом процветание и благосостояние, мир и стабильность во всем регионе.

Идея о Центральной Азии, объединяющей Восток и Запад и являющейся центром глобальной торговли, не нова. Мы играли эту роль на протяжении многих веков. И еще в начале прошлого столетия Сэр Хэлфорд Маккиндер – один из основателей геополитики – назвал наш регион «Хартленд» (Срединной землей, Сердцевиной Земли) и предсказал возрождение древнего Шелкового пути с помощью «сети железных дорог».

Безусловно, в тот момент Сэр Хэлфорд не мог предвидеть разделение нашего мира, вызванное войной и идеологией, которые на десятилетия затормозили сотрудничество в сердце Евразии. Однако по мере исчезновения разделений его предсказания в конечном итоге претворяются в жизнь, так как Шелковый путь восстанавливается и модернизируется.

Сегодня наша география – это не недостаток, а преимущество, позволяющее не только стимулировать экономику, но и предоставлять огромное количество возможностей для всего региона и остального мира. Поэтому общей целью должны стать переход Центральной Азии от континентальной замкнутости к континентальной связанности и превращение ее в связующий мост между континентами, культурами и потоками торговли.

Конечно же, есть и еще одна распространенная точка зрения в отношении Казахстана и Центральной Азии. Она игнорирует совместные достижения наших граждан, попросту акцентируя внимание на том, что еще нужно сделать. Согласно этому взгляду, мы в республике по каким-то причинам считаем, что по прошествии менее 25 лет независимости уже стали конечным продуктом в плане развития. Мы так не считаем и таким продуктом не являемся.

Мы знаем, что еще многое предстоит сделать, но сохраняем амбициозные цели на будущее, включая и нашу приверженность продолжать демократические реформы. Мы не утверждаем (и другие страны не должны этого делать), что являемся идеальной джефферсоновской демократией. Было бы поразительно, если бы мы были таковой. У нашего молодого государства не было демократической традиции или институтов, на основе которых оно могло быть построено, мы начинали с нуля.

Тем не менее мы решительно настроены идти по пути реформ, свидетельством тому является удивительная скорость реализации программы «100 конкретных шагов», представленной Президентом Нурсултаном Назарбаевым после его переизбрания в апреле нынешнего года, которая уделяет особое внимание развитию человеческого капитала, укреплению надлежащего управления и верховенства права, повышению транспарентности и подотчетности на всех уровнях Правительства и общества. И поскольку внешняя поддержка была жизненно важной для нашего экономического прогресса, мы хотим, чтобы наши международные партнеры, как страны, так и НПО, также помогли нам строить демократию и государство.

Мы продолжим быть открытыми для диалога и будем приветствовать все конструктивные переговоры и советы. Однако в ответ ожидаем, что не останутся незамеченными достижения Казахстана в создании процветающей страны, возникшей на обломках Советского Союза, и в строительстве гармоничного общества, объединяющего людей разного происхождения, в зачастую проблемном регионе. Это показывает, по крайней мере, почему мы уверены в том, что наша страна будет продолжать движение на пути к прогрессу.

Перевод статьи из журнала «Дипломатический курьер» от 13.11.2015 г.

The Diplomatic Courier (Дипломатический курьер) – американский журнал, издаваемый в Вашингтоне с 2006 года. Специализируется на освещении международных отношений. В год выходит шесть печатных выпусков, тираж которых поступает в открытую продажу, распространяется по подписке, среди дипломатического сообщества в США и на крупных международных мероприятиях. Журнал поддерживает ежедневно обновляемый онлайн-портал, а также активное присутствие в социальных сетях (Facebook – 5 840 подписчиков, Twitter – 9 818 подписчиков).

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