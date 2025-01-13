Больше 20 детских оздоровительных центров построят в Казахстане в этом году

Образование,Строительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Строительство новых объектов будет проводиться поэтапно с акцентом на повышение доступности и качества образования в сфере искусства и творчества

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

До 2027 года будут построены 50 детских оздоровительных центров и 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Сообщается, что в этом году в регионах планируется открытие 23 детских оздоровительных центров и строительство 22 современных объектов для дополнительного образования.

На сегодня дополнительным образованием охвачено 3,3 млн детей. Для этого функционируют 1 713 внешкольных организаций и 380 видов кружков по разным направлениям: научно-техническому, музыкальному, художественно-эстетическому, эколого-биологическому, туристско-краеведческому, военно-патриотическому, социально-педагогическому.

Всего в стране функционируют 202 детских оздоровительных центра, из них 17 круглогодичных и 185 сезонных.

Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Впервые 10 тысяч детей с девиантным поведением получили первоочередное право на запись в кружки или секцию в проактивном формате.

Как отмечается, строительство новых объектов будет проводиться поэтапно с акцентом на повышение доступности и качества образования в сфере искусства и творчества. Эти инициативы позволят расширить культурное и образовательное пространство, предоставив школьникам и молодым талантам дополнительные возможности для самореализации и развития.

#дети #Образование #строительство #искусство #центры #оздоровление

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