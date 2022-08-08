Фото: Kazpravda.kz
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Больше 40% сетей и коммуникаций оцифровали в Усть-Каменогорске
Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

Как рассказали в городском акимате, работа проводится в рамках создания республиканского геопортала инфраструктурных объектов. На сегодня уже оцифровано 3,6 тысячи га, или 42,3% застроенной территории областного центра Восточного Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В единой электронной базе концентрируются сведения о точном расположении инженерных объектов и коммуникаций, в том числе сетей водо- и теплоснабжения, канализации, линий электропередачи, освещения, дорог. Фиксируются точные технические характеристики, а также актуальное состояние, границы существующей и перспективной застройки, вплоть до «красных» линий и отдельно стоящих зданий.

По словам специалистов, такие сведения необходимы для контроля нагрузки на сетях, а также устранения аварий и перебоев. «Цифра» помогает спланировать необходимый ремонт, работы по модернизации и подключению новых объектов.

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