Больше 500 млн тенге потеряло государство из-за деятельности ОПГ в ВКО

Экономика
2387
Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность ОПГ, причинившей ущерб государству в размере 525 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

"В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий "STOP обнал" при координации прокуратуры области Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности ВКО пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 по 2019 годы, создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО.

Ущерб от деятельности обнальных предприятий составил 525 млн тенге.

В настоящее время зарегистрировано досудебное расследование по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК, ведется следствие.

Популярное

Все
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебряный финал в Ордосе
Услышать голос Земли
Триумфальный Кубок Победы
Стартует пляжная Азиада
Начинается сезон фонтанов
Школьная библиотека задает формат обучения
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Бразильский старт
Не линия раздела, а точка притяжения
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Жемчужины края
Выстроить систему водной безопасности
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предложение взятки и согласие на ее получение необходимо криминализировать
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Казахстан поставит вагоны в Монголию
Казахстан и Северная Македония создадут Деловой совет
Трансформация экономики через потенциал институтов развития…
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въ…

