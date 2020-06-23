Больше 500 млн тенге потеряло государство из-за деятельности ОПГ в ВКО

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность ОПГ, причинившей ущерб государству в размере 525 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz
"В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий "STOP обнал" при координации прокуратуры области Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности ВКО пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", - говорится в сообщении.
В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 по 2019 годы, создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО.
Ущерб от деятельности обнальных предприятий составил 525 млн тенге.
В настоящее время зарегистрировано досудебное расследование по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК, ведется следствие.