Больше, чем любовь

12-летнего Володю Тена в Карагандинском театре музыкальной комедии знают все – и контролеры, и артисты, и даже директор. Он здесь самый преданный зритель. Мальчик с восхищением смотрит спектакли и не пропускает ни одной премьеры. Разве в наше время, когда дети не выпускают из рук смартфоны, такое бывает? Оказывается, чудеса случаются.

А начались они, когда маленькому Володе было всего… 9 месяцев. Сначала родители привели его в Радужный зал театра, где малыши сидят не в креслах, а на полу, на подушках, и становятся творцами сказки. Потом он с удовольствием смотрел постановки театра-студии кукол «Буратино». А теперь иногда посещает даже вечерние спектакли, предназначенные для взрослой публики.

– Я влюбился в театр с первого взгляда, – говорит Володя Тен. – Однажды, когда мы с бабушкой пришли на «Жизель», я, увидев оркестровую яму, спросил: «Что это такое?» Бабушка приподняла меня – я увидел скрипку и сказал: «Мне это нравится!» Все музыканты улыбались. Через несколько месяцев я поступил в музыкальную школу по классу скрипки. И стал просить взрослых, чтобы меня водили в театр еще и еще.

Посещение театра стало для Володи любимым увлечением. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Во время спектак­лей мальчик снимает короткие видео, а потом выкладывает их в соцсети. Некоторые сопровож­дает комментариями. «Спасибо за потрясающий спектакль! Это было великолепно! Зачем ехать в Венецию, если можно пойти в театр музкомедии и посмотреть там великолепный спектакль «Ночь в Венеции?» – написал он после премьеры. «Большой вальс. Спасибо огромное! Невероятное исполнение!!!» – оставил комментарий мальчик, побывав на оперетте «Летучая мышь».

– Я пересматриваю спектакли много раз, но мне это совсем не скучно. Наоборот, каждый раз открываю новые краски, эмоции, ощущения, – признается юный поклонник искусства. – Особенно я люблю музыку Имре Кальмана и Максима Дунаевского.

Иногда Володя приглашает в театр своих друзей. Он хочет, чтобы и они испытали то удовольствие, которое просто захлестывает его, когда играет оркестр, открывается занавес и на сцене появляются актеры. А еще мальчик делает сюрпризы любимым артистам.

– Мама дает мне деньги на обед, я часть откладываю, – с улыбкой рассказывает театрал. – Недавно на накопленные деньги купил пять шоколадок, пришел на спектакль «В джазе только девушки» и подарил их актерам. Я мечтаю стать артистом-вокалистом и служить в Карагандинском театре музкомедии.

В театре не могли не отметить своего самого верного зрителя. Его директор Амантай Ибраев встретился с мальчиком, поблагодарил за любовь к искусству и вручил пригласительные билеты на будущие спектакли.

Отметим, что в нынешнем году Карагандинский академический театр музыкальной комедии празднует свой 50-летний юбилей. Зрителей ждет множество творческих сюрпризов, которые обязательно увидит и Володя Тен. Артисты убеждены, что, пока есть такие верные поклонники, как Владимир, театр будет жить и развиваться.