Больше, чем поэт

Память
21
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В стране простились с одним из самых известных поэтов – Темирханом Медетбеком

На церемонии прощания в Доме литераторов были зачитаны телеграммы соболезнования. Слова соболезнования от Президента Касым-Жомарта Токаева зачитал его советник Малик Отарбаев. Также были зачитаны телеграммы от пред седателей Сената и Мажилиса Парламента – Маулена Ашимбаева и Ерлана Кошанова.

«Ушел еще один столп казахской литературы, – напи сала на своей странице в соцсетях министр культуры и информации Аида Балаева. – Темирхан Медетбек был больше, чем поэт. Он являлся настоящим выразителем интересов своего народа, голосом, озвучивавшим все его чаяния и надежды...»

Вот как о поэте Темирхане Медетбеке на церемонии прощания высказался народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Бексултан Нуржеке:– Стихи Темирхана, посвященные тюркскому миру, – вершина казахского словесного искусства. Он был бла городным гражданином своей страны, посвятившим всю свою жизнь воспеванию идеалов и духа своего родного народа.

Народный писатель Казахстана Смагул Елубай также высоко оценил творчество поэта.

– В своих стихах он погружался в суть обнаженно го духа, включал в свои песни благородное наследие от древних тюрков до современного казахского язы ка, пробуждая историческую память народа, – сказал Смагул Елубай.

Председатель правления Союза писателей Казахста на Мереке Кулькенов отметил, что Темирхан Медетбек является выдающейся фигурой в казахской литературе, и отметил особые моменты в жизни поэта. По его сло вам, Темирхан Медетбек был большим поэтом с четкой гражданской позицией.

– Поэтому ему ничего легко не давалось, – сказал он. – Он прожил настоящую жизнь, а такая жизнь никогда не бывает простой. Часто обжигался, были гонения, терял работу из-за своей принципиальности… Родом он из Туркестана, но много времени (25 лет) прожил на западе страны – в Мангистау, где и впитал лучшие традиции казахского батырства.

Известные писатели-современники, его ровесники – Бексултан Нуржеке, Тыныбай Нурмагамбетов и другие, подчеркивая несгибаемый характер и принципиальность ушедшего в вечность товарища, говорили, что поэзия Темирхана Медетбека была и останется одной из самых больших и мощных вершин в казахской литературе. Сборник «Көк түріктер сарыны» – «Мелодия небесных тюрков», за которую он был удостоен Государственной премии РК, продолжила глубинные поэтические тра диции Махамбета Утемисова и стала настоящим про рывом в казахской поэзии.

Похоронили Темирхана Медетбека на Кенсае-2, ря дом с Дулатом Исабековым, с которым их литературные пути при жизни шли параллельно.

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