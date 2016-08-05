​Больше, чем просто питание

Хотя прошло много лет с той моей студенческой поры, но этот диалог помню до сих пор. Помню, как проносились мысли: какое молоко? Откуда у Гали на втором этаже коровы? И вообще, куда она сама подевалась так рано?

Оказалось все проще. Галина с грудной дочерью уехала в гости еще вчера. Дочка, запамятовала ее имя, была третьим ребенком в этой немецкой семье. Баба Нина почему-то подчеркивала, что ее соседи немцы. Может, гордилась этим? Во всяком случае, немецкая семья в их маленьком районе считалась порядочной и уважаемой. А Галина – молочной мамой: каждый раз после родов у нее было много молока. Оставшееся после кормления она сцеживала и стерилизовала в стеклянных детских бутылочках, которые разлетались, словно горячие пирожки. Две молодые матери, живущие неподалеку, зная Галину, приходили к ней за молоком каждый день.

«А у нее санитарные справки есть?» – «Какие справки? Видно же, дети здоровы, она сама не гулящая, да и муж по вечерам дома, с детьми возится», – баба Нина даже обиделась за немецких соседей. «А почему у тех мамаш нет молока?» – «Кто ж его знает, говорят, из-за стресса. Сейчас все хотят учеными стать, а еще курят. Вот потому и мало своего молока», – заключила бабушка.

О важности грудного вскармливания, о том, что оно есть фундамент будущего здоровья маленького человечка, о том, что аналогов материнскому молоку до сих пор не изобретено, говорить нет нужды. Тем не менее во всем мире лишь 36% детей в возрасте до 6 месяцев находятся на исключительном грудном вскармливании.

Руководитель отдела «Здоровая семья и охрана репродуктивного здоровья» Национального центра проблем формирования здорового образа жизни Клара Медеубаева сообщила, что с 1 по 7 августа Казахстан участвует во Всемирной неделе грудного вскармливания. Она проводится в ознаменование Инночентийской декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, к которой присое­динилась наша страна во имя охраны, поощрения и поддержки грудного вскармливания. И всю нынешнюю неделю по всему Казахстану проводились мероприятия Национальной недели под девизом «Грудное вскармливание – больше, чем просто питание».

Клара Кубашевна напомнила, что мы приняли стратегию ВОЗ «Безопасное материнство»: в стране созданы респуб­ликанский координационный центр и региональные учебные центры по внедрению перинатальных технологий. В итоге более 80% медиков родо­вспомогательных и детских организаций обучены по международным стандартам; значительно улучшена экстренная неонатальная и педиатрическая помощь; на 14% снизилось количество случаев пневмонии. А охват исключительно грудным вскармливанием до 6 месяцев составил 84%. Специалисты утверждают: практически все матери могут кормить грудью. Здесь важны их точная информированность и правильное поведение после родов.

В Казахстане за 6 месяцев нынешнего года родились 200 686 детей, что на 5 526 детей больше, чем в 2015-м. Нас, казахстанцев, становится больше. А это значит, что молочных братьев и сестер разных национальностей среди них также становится больше. Правда, сегодня прежде, чем покупать материнское молоко, молодые пары просят показать необходимые справки. Впрочем, и этого недостаточно: в грудном молоке, особенно продаваемом по Интернету, запросто можно обнаружить примесь коровьего. Да, это вам не Галя, мать добропорядочного семейства. Увы, сегодняшние нравы, словно в доме Облонских, смешались…

Поэтому вместо того, чтобы доверять незнакомым мамашам, может быть, начать создавать донорские банки грудного молока? И не будить с раннего утра кормящих матерей и их соседей.