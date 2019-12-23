Больше денег – больше работы

Ксения Денисова

В соответствии с предварительными итогами уходящего года в Алматы может быть дос­тигнут рост по большинству основных показателей, характеризующих состояние экономики. К примеру, как сообщают в городском акимате, объем внешних инвестиций за 11 месяцев вырос почти на 30% и составил 132,2 млрд тенге.

Увеличилась доля поступлений в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса – они достигли 65% в общем объеме (или 1 280 млрд тенге), с ростом на 16,4%. В первом полугодии предприятия МСБ выпустили продукции в денежном выражении на 3,4 трлн тенге, что на 15% выше показателей предыдущего периода.

Кроме того, отмечается положительная динамика в розничной и оптовой торговле – рост составил соответственно 12% и 1,5%. С начала года в Алматы открылось 76 новых объектов торговли и услуг, где создано более 4,5 тыс. рабочих мест.

Продолжился рост в сфере промышленности, он приближается к 5%. В нынешнем году реализовано 8 проектов на сумму 7,9 млрд тенге, создано 500 рабочих мест. В ближайшее время ожидается запуск еще 4 проектов, которые поз­волят создать 660 рабочих мест.

Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин особо отметил работу городской власти по обеспечению благоприятного ведения бизнеса.

– С начала года в рамках государственных программ профинансировано 639 проектов малого и среднего бизнеса, выплачено субсидий на сумму 5,9 миллиарда тенге. Так, по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» финансовая поддержка оказана 280 проектам, в том числе по субсидированию, частичному гарантированию и обеспечению инфраструктурой, – сообщил руководитель.

В рамках Государственной прог­раммы развития АПК на 2017–2021 годы профинансировано 203 проекта на сумму 1,1 млрд тенге, а по программе «Еңбек» – 157 проектов на 2,3 млрд тенге.

Для стимулирования и поддерж­ки предпринимателей разработана новая единая ре­гиональная программа развития предпринимательства Almaty Business-2025. Формировалась она с учетом нескольких направлений. Например, в открывшемся Центре предпринимательства Qoldaý (с филиалами в 6 районах города) бизнесмены могут получить широкий спектр госуслуг по принципу «одного окна».

Ради большей доступности финансовых ресурсов для бизнеса на базе СПК «Алматы» созданы 2 новые компании – Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty, обеспечивающие льготное кредитование МСБ по ставке от 2% до 7%.

В микрофинансовой организации Almaty уже получили консультацию более 260 предпринимателей, поступило 36 заявок на сумму 472 млн тенге, выдано 2 займа в размере 23 млн тенге. Компания Almaty Finance получила 63 заявки на 2,1 млрд тенге, одобрено 4 проекта на сумму 85 млн тенге, сейчас на рассмотрении находится 25 проектов на общую сумму свыше 1,1 млрд тенге.

– Для привлечения крупных инвесторов в ходе переформатирования деятельности СПК «Алматы» создано еще одно под­разделение – Almaty Invest, – дополняет Еркебулан Оразалин. – В пайплайне компании на сегодня 89 инвестиционных проектов на сумму 4,4 триллиона тенге, которые предполагают создание более 11 тысяч рабочих мест.

