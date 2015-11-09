Больше десятка автомобилей провалились под землю на парковке в США
Порядка 15 автомобилей провалились под землю на парковке у одного из ресторанов в Меридиане (в штате Миссисипи), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала CNN, длина образовавшегося провала составляет 180 метров, а ширина – 15 метров.
"Причина появления ямы расследуется. Нашей главной задачей остается обеспечение безопасности посетителей и наших сотрудников. Заведение будет закрыто до завершения ремонта стоянки", – заявил представитель ресторана.