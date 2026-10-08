Больше дорог хороших и важных

В Петропавловске, к примеру, открылся технический проезд по новому путепроводу на улице Универсальной, а на республиканской трассе Петропавловск – Курган завершилась реконструкция 30,2 км.

В областном центре новый маршрут буквально раздвинул привычные городские границы. По путепроводу открылось пробное движение на участке протяженностью 1,2 км – от объездной дороги до проезда Универсального. В торжественной церемонии запуска объекта приняли участие первый заместитель главы Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов и аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Пока это еще не финальный аккорд дорожной стройки. На путепроводе продолжаются работы. Предстоит благоустроить прилегающую территорию, выполнить другие операции. Параллельно идет средний ремонт проезжей части самой улицы Универсальной, который намечено завершить в ближайшие дни.

Но даже техническое открытие имеет вполне практический смысл. Новый путепровод рассчитан как на легковой, так и на грузовой транспорт и должен принять на себя часть потока, который сегодня проходит по путепроводу на улице Караванной.

Для Петропавловска это больше, чем еще один объект транспортной инфраструктуры. Любая новая дорога – возможность по-новому распределить нагрузку. Когда один маршрут получает альтернативу, выигрывает вся система: сокращается избыточный поток,­ появляется­ больше возможностей для маневра, улучшается транспортная связь между районами.

Строго говоря, сеть линий городского общественного транспорта вообще напоминает кровеносную систему: если один участок перегружен, сбой постепенно начинает ощущаться далеко за его пределами. Поэтому новый путепровод важен не только для тех, кто будет ежедневно проезжать по нему. Он призван изменить характер движения и на соседних улицах, сделать транспортно-­пешеходные связи более удобными и, что особенно важно, безо­пасными.

Пока в областном центре запускается пробное движение по новому маршруту,­ другая североказахстанская дорога уже действует. На автостраде республиканского значения Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница Российской Федерации после реконструкции открылся 30-километровый участок. Для жителей региона это событие имеет особое значение.

Завершения дорожно-строительных работ жители Северо-Казахстанской области ждали около девяти лет. Эта не просто обновленная дорога между двумя населенными пунктами. Она входит в состав стратегического транс­портного коридора, связывающего Казахстан с Россией. По ней движутся грузовые автомобили, автобусы, легковой транспорт. Здесь пересекаются интересы бизнеса, торговли, производства и рядовых пассажиров, которым нужно просто добраться из одного города в другой.

Поэтому качество такого пути измеряется не только километрами нового покрытия. Хорошая трасса – это скорость товарооборота, надежность логистики, безопасность водителей и предсказуемость времени в пути. Для приграничного региона последнее особенно важно: дорога здесь выступает частью экономического пространства, а не просто полосой асфальта между двумя точками на карте.

В ходе реконструкции обновлена проезжая часть и сопутствующая придорожная инфраструктура. Для водителей и пассажиров оборудована современная площадка отдыха с санитарно-гигие­ническим узлом и четырьмя беседками. На первый взгляд, небольшая деталь большого проекта. Но именно из таких деталей складывается современная дорога, где человек за рулем рассматривается не как приложение к автомобилю, а как участник движения, которому нужны нормальные условия для отдыха и безопасности.

Есть в этих двух событиях и еще одна общая черта. Дороги редко дают эффект только в том месте, где уложен новый асфальт или поднялся новый пролет. Их настоящее значение проявляется в изменившихся маршрутах, сокращенном времени в пути, перераспределенных потоках, новых возможностях для бизнеса и более тесной связи между территориями.

Петропавловский путепровод пока только начинает работать на город. Реконструированный участок трассы Петропавловск – Курган уже стал час­тью обновленного международного транс­портного направления. Один объект помогает городу справиться с собственной нагрузкой, другой – укрепляет его связь с внешним миром.