​Больше грузов по морю и по суше

В рамках этой масштабной задачи, поставленной Главой государства, планируется реализация целого ряда глобальных проектов по созданию мультимодальной транспортной системы, охватывающей как регион Центральной Азии, так и значительную часть всего Евразийского континента.

Международные транспортные коридоры имеют важное значение для каждой страны, и их интеграция в международную транспортную сеть позволяет эффективно экспортировать как собственную продукцию, так и транзитные грузы.

По словам Д. Сабитова, в настоя­щее время в Казахстане сформированы и функционируют 6 транспортных коридоров: Северная, Южная, Центральная, Трансазиатская железнодорожные магистрали, коридоры Север – Юг и ТРАСЕКА­. В целях улучшения их конкурентоспособности основной акцент сделан на обеспечение инфраструктуры.

– Для этого за последние 5 лет на развитие транспортной отрасли выделено 1,5 триллиона тенге, что в итоге позволило Казахстану в рейтинге Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономичес­кого форума подняться на 30 позиций в 2015 году – с 88-й до 58-й позиции среди 140 стран мира, – подчеркнул спикер.

Как известно, развитие транспортной отрасли предусмотрено в программе «Нұрлы жол» и в Плане нации «100 конкретных шагов», в фазу активных действий по реализации инициатив которых мы вступили в текущем году. Д. Сабитов напомнил, что в рамках 65-го шага внесены 11 поправок в 12 законодательных актов в сфере транспорта. Главной задачей является становление Казахстана региональным транспорт­но-логистическим хабом и формирование мультимодального транспортного коридора.

– Реализация идей программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы по возрождению Великого шелкового пути играет важную роль в развитии трансконтинентального моста Европы и Азии. Казахстану это позволит сформировать сеть безопасных и высокоэффективных транспортных путей, – отметил директор департамента. – Сформирован основной каркас интегрированных транспортных путей, введенные объекты позволили значительно сократить расстояние в направлении Восток – Запад.

Так, только железная дорога Жезказган – Бейнеу сократила расстояние транзитных перевозок на 1 тыс. км.

Ключевым инфраструктурным объектом западного региона и всего Казахстана является единственный международный морской торговый порт Актау. В 2015 году завершено расширение порта в северном направлении, построены 3 причала для перевозки сухих грузов с пропускной способностью 3 млн тонн. Планируется увеличить мощность порта в 7 раз.

Большие перспективы видятся по развитию контейнерных перевозок­, в том числе через Каспий. Поэтому в рамках «Нұрлы жол» идет строи­тельство паромного комп­лекса в порту Курык мощностью 4 млн тонн. Построена железная дорога Боржакты – Ерсай, которая соединила строящийся объект с основными магистральными линиями.

На востоке на базе СЭЗ «Хоргос» формируется логистическая зона, введена первая очередь сухого порта. С точки зрения логистики он имеет очень выгодное расположение, так как есть увязка с основными выходами на КНР и крупным автодорожным проектом Западная Европа – Западный Китай.

– Мы предполагаем, что эта логистическая зона станет основным опорным пунктом на востоке страны, который позволит консолидировать и эффективно распределять грузопотоки в направлении России, Средней Азии и Запада, – отметил спикер.

Ведется строительство вторых путей на участке Алматы – Шу протяженностью 124 км со сдачей в эксплуатацию в конце текущего года. Все эти инфраструктурные проекты позволят пропустить через нашу страну большие потоки грузов, а также эффективно распределять и наши экспортно-импортные операции.

Что касается контейнерных перевозок, в 2015 году достигнуто двукратное их увеличение из Китая через Казахстан в страны Европы, и необходимо приложить усилия для постоянного курсирования этих поездов, реализуя транспортный потенциал нашей страны. В целях создания центров казахстанского экспорта за рубежом и формирования транзитных грузопотоков реализован проект в порту Ляньюньган, в планах КТЖ строить такие же и в других странах, имеющих выходы к морям, например в иранских и прибалтийских портах.

В автодорожной отрасли преду­смотрена реализация 11 проектов общей стоимостью 2,4 трлн тенге, планируется охватить реконструкцией более 7 тыс. км. В текущем году будет завершен проект Западная Европа – Западный Китай. Это позволит нам интегрироваться в автомобильные транспортные потоки Китая, Средней Азии и России.

Интеграция транспортной системы невозможна без вступления в силу ряда международных соглашений, и в этом направлении ведется активная работа.

– Особое внимание сегодня надо уделять управлению транспортной инфраструктурой, повышению уровня сервиса, устранению барьеров. Мы сформировали каркас, и теперь его нужно эффективно использовать, – заключил Д. Сабитов.