Больше и лучше

В настоящее время подходит к завершению строительство новых учебных корпусов для одного из ведущих учреждений образования, расположенного в микрорайоне Балауса. Пристройка трех блоков решит проблему дефицита ученических мест.

Среди желающих осваивать технологии и постигать компьютерную грамотность немало приезжих из сельской местности. А как известно, создание комфортных условий для обучения подрастающего поколения – одна из приоритетных задач государственной политики.

По словам руководителя областного управления строительства Ерлана Орынбаева, образование всегда было и остается важнейшей сферой, определяющей будущее страны. По этой причине развитию учебных заведений уделяется особое внимание. Проектом предусмотрены просторный корпус на 300 мест, еще одно общежитие, столовая и спортивный зал. Также будут оборудованы актовый зал и библиотека.

Следует отметить, что все работы ведутся с учетом современных требований и стандартов качества. В лицее-интернате обучаются 325 детей. Ранее в учебном заведении действовало общежитие только на 45 мест. После ввода в эксплуатацию дополнительного здания здесь смогут жить еще 300 ребят.

Ознакомившись с ходом строительных работ, аким области Ербол Карашукеев остался доволен увиденным. Он отметил, что текущий год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и Президент страны Касым-Жомарт Токаев определил эти направления одними из ключевых в развитии государства. К сожалению, ранее из-за вопросов финансирования темпы строительства дополнительных зданий IT-лицея-интерната для одаренных детей были снижены. Но теперь данный вопрос решен. И на сегодня это один из важных социальных объектов для области. Глава региона наказал ответственным лицам качественно и своевременно завершить оставшиеся работы до конца октября.

В целом реализация подобных проектов имеет большое значение для развития сис­темы образования и подготовки будущих специалистов в области. Такие инициативы находят широкую поддержку среди местного населения.