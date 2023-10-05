Больше инвестиций – больше проектов Свежий выпуск 5 октября 2023 г. 0:00 14 Дина Махамбетова В текущем году в сфере сельского хозяйства планируется запустить свыше 300 инвестпроектов. На очередном заседании Инвестиционного штаба под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра рассмотрены меры по привлечению инвестиций и актуальные вопросы реализации новых инвестиционных проектов. Как доложил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов, в текущем году в сфере АПК республики запланирована реализация 322 проектов на более чем 444 млрд тенге с созданием порядка 5,3 тыс. рабочих мест. На сегодня введено в эксплуатацию 115 объектов на 130 млрд тенге, создано 1,7 тыс. новых рабочих мест. На заседании было также отмечено, что сформированный министерством пул на 2023–2026 годы подразумевает реализацию 877 инвестпроектов на 2,7 трлн тенге с созданием порядка 36 тыс. рабочих мест. При этом утверждены региональные «дорожные карты», в которых закреплены конкретные сроки ввода объектов в эксплуатацию. Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации крупных проектов с участием иностранных инвесторов. Заместитель министра иностранных дел Назира Нурбаева отметила, что общий пул стратегических инвестиционных проектов, прорабатываемых в рамках Task Force на базе Kazakh Invest (совместно с МФЦА), состоит из 70 проектов на более чем 13 млрд долларов. На стадии подготовки соглашений об инвестициях находятся 14 проектов. По итогам заседания Роман Скляр дал заинтересованным госорганам ряд поручений и обозначил важность своевременной реализации всех запланированных инвестиционных проектов.