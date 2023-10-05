Больше инвестиций – больше проектов

На очередном заседании Инвестиционного штаба под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра рассмот­рены меры по привлечению инвестиций и актуальные вопросы реализации новых инвестиционных проектов.

Как доложил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов, в текущем году в сфере АПК республики запланирована реализация 322 проектов на более чем 444 млрд тенге с созданием порядка 5,3 тыс. рабочих мест. На сегодня введено в эксплуа­тацию 115 объектов на 130 млрд тенге, создано 1,7 тыс. новых рабочих мест.

На заседании было также отмечено, что сформированный министерством пул на 2023–2026 годы подразумевает реализацию 877 инвест­проектов на 2,7 трлн тенге с созданием порядка 36 тыс. рабочих мест. При этом утверждены региональные «дорожные карты», в которых закреплены конкретные сроки ввода объектов в эксплуа­тацию.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации крупных проектов с участием иностранных инвесторов.

Заместитель министра иностранных дел Назира Нурбае­ва отметила, что общий пул стратегических инвестиционных проектов, прорабатывае­мых в рамках Task Force на базе Kazakh Invest (совместно с МФЦА), состоит из 70 проектов на более чем 13 млрд долларов. На стадии подготовки соглашений об инвестициях находятся 14 проектов.

По итогам заседания Роман Скляр дал заинтересованным госорганам ряд поручений и обозначил важность своевре­менной реализации всех запланированных инвестиционных проектов.