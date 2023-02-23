Больше консервированного мяса стали производить в Казахстане

Производство консервированного мяса увеличилось на 4,6% в 2022 году в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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Объемы производства готовых и консервированных продуктов из мяса, а также мясных субпродуктов с января по декабрь 2022 года увеличились на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Так, за это время казахстанские предприятия выпустили 106,5 тысячи тонн продукции (в 2021 году – 101,8 тысячи тонн).

Экспорт увеличился всего на 0,9%. В 2022 году за рубеж было отправлено 643 тысячи тонн продукции, тогда как в 2021 году экспортировано 637 тысяч тонн.

Импорт, в свою очередь, показал уменьшение на 3,4%, в 2022 году импортировано более 63,3 тысячи тонн продукции.