​Больше контроля

С перечнем жалоб на органы правосудия обращаются граждане к омбудсмену РК Аскару Шакирову, который в связи с этим написал письмо в адрес председателя Верховного суда РК по актуальным вопросам защиты прав граждан в сфере судопроизводства.

«В адрес уполномоченного по правам человека за последние 12 месяцев поступило 329 обращений о несогласии граждан с решениями судов, что составляет 26% от общего количества зарегистрированных обращений. Наибольшая часть обращений поступила из городов Астаны, Алматы, Карагандинской и Костанайской областей», – говорится в обращении.

Практика показывает, что основной причиной необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования является нарушение законности и процессуальных норм на стадии досудебного производства. Очевидно, что этим нарушениям не была дана своевременная оценка следственных судей, наделенных полномочиями судебного контроля.

По словам Аскара Шакирова, заявители в своих обращениях нередко отмечают, что за основу приговора, как правило, берется обвинительный акт органа уголовного прес­ледования, судом отклоняются ходатайства о приобщении к материалам дела заключений независимых экспертиз, не принимаются во внимание процессуальные нарушения в ходе расследования, признаются допустимыми косвенные доказательства вины. Это же подтверждается данными Генеральной прокуратуры РК, согласно которым в 2018 году в 1,5 раза выросло количество измененных и отмененных в апелляционной инстанции судебных актов.