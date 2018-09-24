Больше месяца предприниматель продавал зараженную продукцию на рынке Костаная
Предприниматель реализовывал подкарантинную продукцию на базе ОРТ в Костанае, а именно нектарин, дыни, персики, перец и виноград, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайский областной суд.
"В судебном заседании правонарушитель вину признал и пояснил, что продукцию приобрел у приезжего водителя. О том, что продукция заражена, не знал. В продукции был обнаружен карантинный вредитель – восточная плодожорка", – говорится в сообщении.
Специализированным административным судом Костаная предприниматель привлечен к ответственности за "Нарушение законодательства в области карантина растений" и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП.
"С учетом раскаяния и совершения правонарушения впервые по неосторожности штраф снижен на 30 процентов. Вместе с тем зараженная продукция конфискована. Постановление не вступило в законную силу", – отметили в суде.