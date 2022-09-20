"Больше не будем поддерживать регионы, выделяющие мало грантов для образования молодежи" – Аймагамбетов

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства подверг критике действия властей Туркестанской области из-за недостаточной поддержки молодежи в получении образования и профессии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В Туркестанской области только в этом году выделено 4 755 мест на грант для подготовки необходимых для рынка кадров. В прошлом году мы уже высказывали критику по этому поводу. В этом году, по сравнению с прошлым годом, количество мест сократилось на 3 645. Теперь грантов стало меньше – всего 4 755. Если сравнивать с другими регионами, то в Алматы выделяется 9 тыс. мест, в Караганде – 8 тыс. мест. В Туркестанской области много молодежи, которая относится к категории NEET. У многих из них нет ни образования, ни работы», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Он обратился к управлению образования Туркестанской области и заявил, что министерство вынуждено выделить 10 тыс. грантов из средств, выделенных из республиканского бюджета, потому что в том, что регион выделяет мало грантов, «нет вины ни местных жителей, ни детей».

«Такой подход несправедливый. По имеющейся информации, в области раньше выделялось до 16 тыс. грантов. Сейчас их количество снизилось до 4 700. Перед тем, как выделять средства из республиканского бюджета, поступила информация о том, что из местного бюджета в области выделят 13 тыс. мест на гранты. Сейчас мы помогаем тем, кто меньше выделяет на эти цели средства из местного бюджета. Нам же необходимо помогать тем, кто выделяет больше грантов из местного бюджета. Поэтому поручаю полностью пересмотреть эти подходы. Отныне мы не будем поддерживать регионы, выделяющие мало грантов для развития профессионально-технической системы образования», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.