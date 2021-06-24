Своим мнением о значимости этого события поделился депутат областного маслихата, председатель Объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Туристская ассоциация Акмолинской облас­ти» Кайрат Султанов.

– В текущем году Глава государства подписал поправки в один из важнейших законов – «О выборах в РК», предусматривающие прямые выборы акимов городов районного подчинения, сельских округов, сел и поселков, обеспечив поступательный переход к новой модели местного самоуправления, чьи органы – самый близкий к населению уровень власти. В нынешнее непростое время очень важно, чтобы сельские акимы по-настоя­щему умели и не боялись брать на себя ответственность за экономическое и социальное развитие вверенной им территории и благосостояние людей. Поэтому на местах должны быть люди, хорошо знающие особенности и проблемы села, способные предложить наиболее эффективную тактику развития, – отмечает Кайрат Султанов.

По его мнению, прямые выборы позволят повысить интерес общества к политической жизни на селе, а также усилить ответственность акимов перед гражданами. Жители смогут контролировать деятельность местного исполнительного органа. В итоге будут реализованы главные принципы «слышащего государства».



При расширении финансовой и экономической самостоятельнос­ти нижнего уровня управления в решении вопросов местного значения встает задача контроля качества осуществления акимами своих полномочий. Значит, будет усилен общественный контроль деятельности представителей местных органов власти, которые станут подотчетны своим избирателям.

– Нужно понимать, что строи­тельство новой модели местного самоуправления является поэтапным и последовательным процессом и должно отвечать требованиям времени и общест­венности. Акимы на местах – это первые представители Президента. И главная их задача – повысить доверие к государственной власти. Одним из действенных инструментов развития села стал четвертый уровень бюджета. Сейчас имеют­ся такие факты, когда акимы работают в одном населенном пункте, а живут в другом, что вызывает недоверие у народа. Прямые выборы смогут полнос­тью исключить такие случаи, ведь выдвиженец будет жить там же, где и работать, – рассуж­дает спикер.



Как считает Кайрат Султанов, сложилась практика, когда зачас­тую акимами становятся молодые люди, не имеющие управленческого опыта. А в работе сельского акима очень важна психологическая готовность, ведь порой приходится решать сложнейшие задачи, от поиска финансов до разрешения бытовых конфликтов сельчан.

– Нужно уметь решать проблемы в любых ситуациях. Такая работа требует гибкости, но при этом и твердости. Аким должен обладать не только хорошими коммуникативными навыками, но и ораторским искусством, даром убеждения, должен уметь отстаивать свои позиции. Самые главные его задачи – собрать всех вместе, поставить задачи, выработать системный подход, стать генератором бизнес-идей, изучить нишевые проекты, словом, быть конкурентным, – подытожил депутат.

