Больше недели ищут двух пропавших пастухов в Улытауской области

Двух пропавших пастухов ищут в Улытауской области. В поисках задействовали авиацию Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Улытауской области

Так, рабочего зимовки «Кіші киік» 1964 года рождения ищут восьмые сутки. 31 декабря он вышел в неизвестном направлении. Об исчезновении мужчины заявили 2 января.

А 3 января в 18:30 стало известно о пропаже пастуха 1978 года рождения с зимовки «Тоба». Как рассказал хозяин зимовки, мужчина вышел искать скот и не вернулся.

Пропавших ищут сотрудники Департамента по ЧС, Департамента полиции и местных исполнительных органов по маршрутам город Жезказган – зимовка «Тоба» и зимовка «Кіші киік» – Жезказган.

9 января к поискам подключили авиацию МЧС.

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