Больше никаких ограничений: автобусы снова будут ходить по воскресеньям в Нур-Султане

Общество
1914
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Нур-Султане возобновили работу общественного транспорта по выходным дням, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

"В Нур-Султане возобновляется работа общественного транспорта и по воскресеньям. Ранее была разрешена работа автобусов в субботние дни. Общественный транспорт теперь будет курсировать все дни недели в штатном режиме с 06:00 до 23:00 часов. Данное решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице", – говорится в сообщении. 

Также отмечается, что дезинфекционные работы продолжаются, автобусы ежедневно проходят обработку.

"Напоминаем о соблюдении масочного режима в общественном транспорте. Вход в автобус без масок запрещен. Оплата проезда осуществляется только безналичным расчетом: транспортной картой либо сканированием QR-кода", – дополнили в пресс-службе компании. 

