Больше озер, хороших и рыбных!

Половина водоемов имеет рыбохозяйственное значение. Но этого мало, подумали чиновники и выделили деньги на то, чтобы выявить новые места для рыболовства. Члены общественного совета поддержали этот почин.

На обследование водоемов Северного Казахстана в 2022 году из местного бюджета было выделено 23 млн тенге.

– На основании полученных научных рекомендаций в перечень рыбохозяйственных водоемов дополнительно вколючаются еще 43 озера, считающихся перспективными для ведения рыбного хозяйства, – сообщил на заседании общественного совета руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов.

Общественники согласились, что увеличение количества пригодных для рыбной ловли озер создаст дополнительные условия развития прибыльной отрасли.