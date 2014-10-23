Общество
Больше половины кандидатов на краповые береты сошли с дистанции в ЮКО
Дулат Молдабаев
В Южно-Казахстанской области проходят квалификационные испытания среди военнослужащих подразделений специального назначения Национальной гвардии РК на право ношения крапового берета, передает Kazpravda.kz 

Кандидаты, претендующие на этот символ спецназа, стартовали до рассвета из объединенного учебного центра в/ч 6506 Регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

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В этом году к квалификационным испытаниям воинов подразделений специального назначения на право ношения крапового берета, нагрудного знака "Бүркіт" и тельняшки крапового цвета было допущено 68 офицеров и контрактников.

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Однако уже ко второй половине дня отсеялось две трети участников.Четыре десятка военнослужащих, тренировавшихся целый год и пожелавших "истязать свое тело и дух", были сняты с дистанции.

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Крутые склоны местных гор лишили многих спецназовцев надежды на краповый берет. Часть из них вновь приступят к тренировкам, чтобы год попытаться завоевать символ мужества и профессионализма. 

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Позади большая часть многокилометровых этапов, впереди еще трудная ночь – спецназовцы Национальной гвардии в горах должны организовать боевую охрану. 

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Завтра  кандидатов ждет десятикилометровый кросс, огненно-штурмовая полоса препятствий и рукопашный бой, состоящий из трех раундов.

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