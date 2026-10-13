Больше половины сложных операций при пороках сердца провели младенцам в Казахстане

Здравоохранение,Медицина
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Об одном из таких случаев рассказали в Национальном научном центре развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Национальный научный центр развития здравоохранения им. С. Каирбековой

Сестры-близнецы Наргиз и Томирис родились раньше срока - на 34-й неделе беременности. Еще во втором триместре на УЗИ у обеих девочек обнаружили коарктацию аорты - врожденный порок сердца, при котором сужен участок главной артерии, по которой кровь поступает от сердца к организму. Из-за маленького веса сестер в Астану доставляли по очереди санавиацией.

«Старшую дочку сразу привезли самолетом. Операцию ей сделали 28 августа. Младшая была маловесной, поэтому ее доставили в Астану 23 сентября. На следующий день прооперировали. Я очень благодарна врачам, особенно Дмитрию Валерьевичу Горбунову. Он успешно прооперировал обеих моих дочерей, несмотря на их маленький вес», — рассказывает мама близняшек Анаргуль Махамбетова.

Некоторые врожденные пороки сердца требуют хирургической помощи сразу после рождения. Это критические состояния, среди которых - аномальное соединение легочных вен, транспозиция магистральных сосудов и перерыв дуги аорты. Это редкий врожденный порок сердца, при котором часть главной артерии, несущей кровь от сердца к организму, не сформирована, и кровоток нарушается. Такие операции проводят новорожденным в первые 28 дней жизни.

«В нашем центре выполняют почти 98% видов оперативной коррекции, которые требуются детям с врожденными пороками сердца. В среднем за последние годы мы проводим около 450 операций в год. В 2023 году, к примеру, среди наших пациентов было 99 новорожднных - детей от рождения до 28 дней», — говорит детский кардиохирург Центра сердца Галымжан Утегенов.

По словам врача, важное изменение последних лет - возможность раньше выявлять порок и заранее планировать лечение. Сами хирургические технологии, отмечает он, появились не вчера и уже применялись десять лет назад. Сейчас особое внимание уделяют пренатальной диагностике.

«Если мы заранее знаем, что у ребенка критический порок, можно спланировать роды в специализированном центре. Тогда не придется после рождения перевозить малыша, например, санитарной авиацией из Актау. Помощь окажут быстрее там, где к этому уже готовы», - объясняет кардиохирург.

По словам Галымжана Утегенова, сегодня высококвалифицированная помощь детям оказывается быстрее и адреснее.

«Мы продолжим уделять особое внимание пренатальной диагностике. Чем больше врождённых пороков сердца удастся выявить до рождения, тем больше детей смогут получить необходимую помощь сразу после появления на свет», -  отмечает он.

После операции некоторые дети могут расти и развиваться наравне со сверстниками. Это зависит от вида порока, состояния ребёнка и наличия других заболеваний.

«Например, дети с некоторыми дефектами перегородок после радикальной коррекции могут вести обычную жизнь, учиться и общаться со сверстниками. Но важно учитывать исходное состояние ребенка, его неврологический статус и здоровье других органов», — говорит Галымжан Утегенов.

По словам врача, гражданам Казахстана такая хирургическая помощь при наличии показаний оказывается бесплатно в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

На момент разговора старшая из близняшек находилась вместе с мамой в палате и шла на поправку. Младшая оставалась в реанимации после операции. Врачи сообщили Анаргуль, что операция прошла хорошо.

«Хочу сказать мамам, чьим детям поставили такой диагноз: не бойтесь. Здесь очень хорошие врачи. Мы идем на поправку и ждем выписки», — говорит мама сестер.

Семья ждет, когда обе девочки восстановятся. Самое ценное - когда детское сердце бьется ровно.

Отметим, за первое полугодие 2026 года в Казахстане провели 110 сложных операций при врожденных пороках сердца. 59 из них - 53,6% - выполнили детям младше года. Детям до пяти лет провели 84 - это 76,4% от общего числа. Общая сумма по этим сложным вмешательствам составила 325,9 млн тенге.

Чаще всего за этот период оперировали детей с аномальным соединением лёгочных вен (хирургическая коррекция на восстановление нормального движения крови через сердце) - 53 случая. Еще 18 операций провели при транспозиции магистральных сосудов, то есть для восстановления нормального направления кровотока, 17 - для закрытия дефекта межжелудочковой перегородки.

Также выполнили 11 стентирований при коарктации аорты и шесть коррекций перерыва дуги аорты. Эти данные приводит Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

#Минздрав #сердце #операции #младенцы #порок

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Цифровая эпоха диктует свои правила
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Развитие по всем направлениям
Приятный сюрприз для полсотни семей
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Гвардейцы подвели итоги
Из аварийного жилья – в новый дом
Укреплять единство и согласие
«Ордабасы» укрепил лидерство
Равные возможности для всех
К инклюзивному обществу
Счастливые адреса
Невероятная атмосфера и яркое зрелище
Открыт новый реабилитационный центр
Мировое татами в Астане
Курс на Нагою и Аичи
Ребята с нашего двора
Собрались сильнейшие
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
Тик и Так переехали в Семей
На Кок-Жайлау сажали ели
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Ответственность как залог справедливости
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Открыт новый реабилитационный центр
Здоровое меню: Минздрав усилил профилактику избыточного вес…
Ученые выяснили, чем опасны слишком горячие чай и кофе
Свыше 874 тыс посещений зарегистрировали службы психическог…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]