Больше половины сложных операций при пороках сердца провели младенцам в Казахстане

Фото: Национальный научный центр развития здравоохранения им. С. Каирбековой

Сестры-близнецы Наргиз и Томирис родились раньше срока - на 34-й неделе беременности. Еще во втором триместре на УЗИ у обеих девочек обнаружили коарктацию аорты - врожденный порок сердца, при котором сужен участок главной артерии, по которой кровь поступает от сердца к организму. Из-за маленького веса сестер в Астану доставляли по очереди санавиацией.

«Старшую дочку сразу привезли самолетом. Операцию ей сделали 28 августа. Младшая была маловесной, поэтому ее доставили в Астану 23 сентября. На следующий день прооперировали. Я очень благодарна врачам, особенно Дмитрию Валерьевичу Горбунову. Он успешно прооперировал обеих моих дочерей, несмотря на их маленький вес», — рассказывает мама близняшек Анаргуль Махамбетова.

Некоторые врожденные пороки сердца требуют хирургической помощи сразу после рождения. Это критические состояния, среди которых - аномальное соединение легочных вен, транспозиция магистральных сосудов и перерыв дуги аорты. Это редкий врожденный порок сердца, при котором часть главной артерии, несущей кровь от сердца к организму, не сформирована, и кровоток нарушается. Такие операции проводят новорожденным в первые 28 дней жизни.

«В нашем центре выполняют почти 98% видов оперативной коррекции, которые требуются детям с врожденными пороками сердца. В среднем за последние годы мы проводим около 450 операций в год. В 2023 году, к примеру, среди наших пациентов было 99 новорожднных - детей от рождения до 28 дней», — говорит детский кардиохирург Центра сердца Галымжан Утегенов.

По словам врача, важное изменение последних лет - возможность раньше выявлять порок и заранее планировать лечение. Сами хирургические технологии, отмечает он, появились не вчера и уже применялись десять лет назад. Сейчас особое внимание уделяют пренатальной диагностике.

«Если мы заранее знаем, что у ребенка критический порок, можно спланировать роды в специализированном центре. Тогда не придется после рождения перевозить малыша, например, санитарной авиацией из Актау. Помощь окажут быстрее там, где к этому уже готовы», - объясняет кардиохирург.

По словам Галымжана Утегенова, сегодня высококвалифицированная помощь детям оказывается быстрее и адреснее.

«Мы продолжим уделять особое внимание пренатальной диагностике. Чем больше врождённых пороков сердца удастся выявить до рождения, тем больше детей смогут получить необходимую помощь сразу после появления на свет», - отмечает он.

После операции некоторые дети могут расти и развиваться наравне со сверстниками. Это зависит от вида порока, состояния ребёнка и наличия других заболеваний.

«Например, дети с некоторыми дефектами перегородок после радикальной коррекции могут вести обычную жизнь, учиться и общаться со сверстниками. Но важно учитывать исходное состояние ребенка, его неврологический статус и здоровье других органов», — говорит Галымжан Утегенов.

По словам врача, гражданам Казахстана такая хирургическая помощь при наличии показаний оказывается бесплатно в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

На момент разговора старшая из близняшек находилась вместе с мамой в палате и шла на поправку. Младшая оставалась в реанимации после операции. Врачи сообщили Анаргуль, что операция прошла хорошо.

«Хочу сказать мамам, чьим детям поставили такой диагноз: не бойтесь. Здесь очень хорошие врачи. Мы идем на поправку и ждем выписки», — говорит мама сестер.

Семья ждет, когда обе девочки восстановятся. Самое ценное - когда детское сердце бьется ровно.

Отметим, за первое полугодие 2026 года в Казахстане провели 110 сложных операций при врожденных пороках сердца. 59 из них - 53,6% - выполнили детям младше года. Детям до пяти лет провели 84 - это 76,4% от общего числа. Общая сумма по этим сложным вмешательствам составила 325,9 млн тенге.

Чаще всего за этот период оперировали детей с аномальным соединением лёгочных вен (хирургическая коррекция на восстановление нормального движения крови через сердце) - 53 случая. Еще 18 операций провели при транспозиции магистральных сосудов, то есть для восстановления нормального направления кровотока, 17 - для закрытия дефекта межжелудочковой перегородки.

Также выполнили 11 стентирований при коарктации аорты и шесть коррекций перерыва дуги аорты. Эти данные приводит Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.