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Больше получаешь – больше отдаешь
Жасулан Серик, директор аутсорсинговой компании по ведению бухгалтерского и налогового учета ТОО «TaxServiceKz», экс-руководитель департамента государственных доходов по городу Актау

Президент в Послании отметил, что необходимо обратить особое внимание на цифровизацию администрирования. И это действительно очень важно. Надо максимально исключить контакт налогоплательщика с сотрудниками налоговых органов.

Сейчас зачастую выходит так, что при администрировании налоговые органы направляют уведомления и требуют предоставить огромное количество разных документов, как будто это не камеральный контроль, а проверка. Но такого быть не должно.

Налоговый орган в случае возникновения претензий должен сначала привести доводы, собрать доказательную базу, обосновать, а уже после выставлять уведомления. Нельзя отвлекать бухгалтеров, предпринимателей лишними запросами.

Касательно дифференциации налогов. Раньше в Налоговом кодексе ставка подоходного налога зависела от зарплаты. Сейчас, я предполагаю, будет так же. Кто больше получает, тот больше платит. Аналогично налогу на роскошь. Думаю, это правильно.

При этом надо поддерживать предпринимателей, занимающихся открытием новых производств. Их, мне кажется, стоит освободить от каких-то видов налогов, к примеру, КПН или ИПН, предоставить опреденные льготы.

Президент дал поручение. И сейчас многое зависит от разработчиков. Кодекс должен быть читаемым и понятным предпринимателям всех уровней.

Еще одна проблема, о которой стоит задуматься, – низкая налоговая культура предпринимателей. Лично я считаю, что сколько не предоставляй льгот, все равно найдутся те, кто будет продолжать уклоняться от выплат, искать лазейки, пытаться сэкономить. Тут, как мне кажется, надо изучить опыт развитых стран. Там налоги куда больше наших, но бизнесмены их платят.

Они знают, что эти же деньги государство им возвращает в виде хорошего образования, качественных медицины, дорог, инфраструктуры... В Китае, например, выработана система, при которой начинающий предприниматель освобождается от налогов до тех пор, пока не достигнет определенного уровня в бизнесе. Это делается для того, чтобы искоренить бедность. Ведь если один бизнесмен трудоустроит пять человек, это будет уже пять обеспеченных доходами семей.

Сейчас во всем мире экономичес­кий кризис, неспокойная ситуация. Нашей стране необходимо помочь бизнесу в плане налогов и администрирования. Важно также в столь непростое время лишний раз не дергать предпринимателей, дать им возможность встать на ноги.

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