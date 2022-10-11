Больше продуктов питания стали производить в Казахстане

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на заседании Правительства сообщил, что на сегодняшний день уборка зерновых культур находится на завершающей стадии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«С начала года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 6,9% и составил 6,8 трлн тенге. Данный рост обеспечен за счет увеличения на 11% объемов производства продукции растениеводства и на 1,1% – продукции животноводства.

На сегодняшний день уборка зерновых культур находится на завершающей стадии. Она завершена в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. По состоянию на 10 октября, по оперативным данным акиматов областей, убрано 15,9 млн га зерновых, намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 13,5 ц/га», – сообщил Ербол Карашукеев.

Между тем, по его информации, в животноводстве отмечен рост производства мяса в живом весе на 0,7%, молока коровьего – на 1,8%, яиц куриных – на 5,3%.

«Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,7% и составило 2,1 трлн тенге. При этом отмечается рост производства сахара на 49,8%, крупы – на 40%, масла растительного – на 39,9%, рыбы свежей, охлажденной или мороженой – на 20,3%, муки – на 10,2%, риса переработанного – на 8%, макарон – на 5,8%, колбасных изделий – на 4,9%», – резюмировал глава МСХ.