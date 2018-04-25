Больше сотни студентов отчислили из столичного вуза
В медицинском университете "Астана" исключили тех, кто использовал поддельные сертификаты IELTS при поступлении в магистратуру, резидентуру и докторантуру, передает телеканал Хабар24.
Проверки в вузе начались осенью прошлого года после жалобы студентов, своими силами сдавших все экзамены. После двух проверок Министерства образования и науки руководство вуза отчислило 117 студентов. Все они предоставили поддельные сертификаты IELTS для того, чтобы поступить на программы послевузовского образования. Этот документ дает привилегии при зачислении.
После первого контроля МОН поручил медуниверситету принять меры к тем, кто нарушил закон. Все материалы вуз направил в ДВД, но обладателей подложных документов сразу не исключили, ждали решения суда. Через полгода комиссия министерства снова пришла в вуз.
По словам проректора АО "Медицинский университет Астана" Франца Галицкого, в процессе работы комиссии, были отчислены оставшиеся 84 обучающихся. В рамках этого дела они обязаны вернуть все затраченные средства на их обучение.
На каждого, кто предоставил сертификат, незарегистрированный в базе данных IELTS, в ДВД завели уголовные дела. По некоторым суд уже вынес решение.
После отчисления студентов в университете освободились бюджетные места. На них уже претендуют те, кому в свое время не хватило грантов. На запрос студентов в министерстве образования ответили, что вуз самостоятельно принимает решение по переводу с платного обучения на бюджетное.
"Дело о поддельных сертификатах" еще не закрыто – каждый из нарушивших закон обязан будет вернуть государству многомиллионные затраты на их обучение и выплату стипендий. А медицинский университет "Астана" и вовсе могут лишить лицензии за промедление с отчислением студентов.