Больше тонны марихуаны изъяли у мужчины в Жамбылской области

Больше тонны марихуаны изъяли у 45-летнего мужчины пограничники Таразского отряда и полицейские Жамбылской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Сообщается, что пограничники заставы "Аспара" Таразского пограничного отряда регионального управления "Оңтүстік" в ходе проведения рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками Чуйского РОВД Жамбылской области задержали гражданина Казахстана, 1970 г.р., занимающегося сбором дикорастущей конопли.
Общий вес собранной марихуаны – 1 028 кг. Материалы по данному факту были переданы в РОВД Шуского района Жамбылской области.