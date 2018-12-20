Больше трех миллионов тенге присвоил торговый агент из Усть-Каменогорска
Суд № 2 Усть-Каменогорска назначил горожанину три с половиной года ограничения свободы за хищение чужого имущества, сообщает YK-news.kz. В ходе рассмотрения уголовного дела суд установил, что обвиняемый работал торговым агентом. Вместе с напарником на небольшом грузовике он выехал в Шемонаиху. Там мужчины в течение двух дней реализовали товар. Подсудимый забрал вырученные средства и скрылся. Сумма ущерба составила 3 239 153 тенге.
В ходе досудебного расследования между прокурором и подсудимым было заключено процессуальное соглашение. Сотрудник надзорного ведомства ходатайствовал перед судом о назначении торговому агенту наказания в виде трех с половиной лет ограничения свободы.