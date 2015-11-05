​Больше цвета и красоты!

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Асель МУКАНОВА, Астана

Уж кто-кто, а Галия Медеу умеет правильно обращаться с цветом, подумалось мне при одном взгляде на одетую в цветное платье, с яркими украшениями, и выглядевшую при этом изумительно женщину. И все ее работы подтверждают это: в коллекции Галии практически нет однотонных вещей. Ахроматические цвета – черный, белый и все серые – не в фаворе у дизайнера. А к черному в одежде отношение так и вовсе крайне отрицательное.

– У меня складывается ощущение, что жители Астаны просто не любят сами себя, настолько много черного в одежде, особенно в верхней. Да, есть маленькое черное платье, это классика, но когда на званом ужине 8 из 10 женщин в черном – это уже перебор, – говорит дизайнер.

По ее словам, есть страны, жителям которых традиционно идет черное, например, Грузия, Армения, Израиль, Албания. Казахам же черный цвет не идет вовсе. В женском казахском национальном костюме много светлых оттенков. А ведь национальный костюм идеально отражает потребность типажа нации, в нем тысячелетиями складывалась народная мудрость, это неисчерпаемый источник не просто для вдохновения, но и для правильных образцов.

– Одеваясь мрачно, мы сигнализируем о том, что несчастливы, не рады жизни, просто отмахиваемся от своей красоты, а человек обязан быть красивым! Если женщина не ухожена, распадаются семьи. Мальчикам у нас несправедливо отказано в разноцветье, оттого и выросшие мужчины больше трех цветов назвать не могут. Впустите цвет в свою жизнь! – призывает Галия.

И к ней стоит прислушаться. Со вкусом у нее все в порядке. С 6 лет Галию интересовало то, как выглядит человек. А уже в 11 она начала шить себе одежду. Обшивала родных и близких, но все же любимое занятие оставалось просто хобби, сначала потому что профессии модельера практически не существовало, затем все время отнимала забота о семье и доме. Но то, что твое, от тебя не уйдет. И уже в зрелом возрасте Галия вновь занялась любимым делом профессионально.

Сегодня дизайнер-стилист Галия Медеу хорошо известна не только в Астане, но и за ее пределами. Она самолично шьет все свои изделия, сама же выступает в качестве модели, ведь в прошлом есть опыт участия в конкурсах красоты, а с возрастом привлекательность стала только еще выразительнее. Важное место в творчестве занимает преподавание: Галия открыла собственную Школу стиля, проводит семинары, обу­чает всех желающих правильно подбирать одежду как себе, так и другим. Оказывает также услуги по индивидуальному шопинг-сопровождению, стараясь научить женщин такому важному мастерству, как поход по магазинам.

– Когда у девушки есть свой стиль, вопросы моды отходят на второй план, – говорит Галия. – Важно уметь за короткий промежуток времени найти в магазине нужную именно тебе вещь, при этом не потратив больших денег. Ведь хороший гардероб тот, в котором мало вещей, но много вариаций.

Еще важнее – уверенность в себе. Поэтому женщина должна уметь красиво одеваться и преподносить себя. Правильно подобранные цвета даже позволяют выглядеть здоровее, моложе и привлекательнее, уверена стилист. Однако в этом деле предпочитает опираться на собственные ощущения, а не на научные подходы. К примеру, всем известное разделение на цветотипы по принципу «зима – лето – осень – весна» в случае азиа­ток требует корректировок. Цвет – это как эмоции, чувства, смотреть на них нужно, скорее, сердцем, говорит мастер.

Немаловажна в игре с цветом такая вещь, как сочетание. Сочетать можно и три, и пять цветов, но нужно знать некоторые правила. Так, необходимо учитывать пропорции, насыщенность каждого цвета, отсутствие и наличие принтов. Хорошо сочетаются противоположные цвета, но одной насыщенности, сильный черный противопоказан с другими темными оттенками, но хорош с красным, оранжевым, коралловым, а просто идеа­лен с белым. Зато белый – отличный союзник, проявляет любой другой цвет, не умаляя его, в отличие от серого, который конкурента просто впитывает в себя.

– Я много путешествовала и отмечаю, что наши улицы все-таки несколько сероваты, нам не хватает яркости. Хотя европейцы очень любят азиатскую внешность, – говорит дизайнер и призывает астанинцев носить яркое. – Вы знаете, это очень серьезно. Недавно ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил популярность в последнее время черно-белых принтов и полосок происходящими в мире конфликтами, когда каждый вынужден принимать ту или иную его сторону. Так что взаимосвязь моды и глобальных процессов велика. Одеваясь ярко, красочно, подспудно мы можем влиять на уровень агрессии в мире.

Кстати, Галия Медеу планировала сделать подобную «Модному приговору» передачу на отечественном телевидении и даже сняла со своей командой пару пробных выпусков «Модных метаморфоз». Однако без спонсоров на ТВ не пробиться. Но проект по преображению стал жить своей жизнью, так как это очень актуально и востребованно.

– Многим трудно преодолеть себя, изменить свой образ самостоятельно. Порой я вижу очень достойную женщину и знаю, как ей помочь выглядеть также достойно. Это сумасшедший драйв делать других красивее, видеть сияние глаз преображенной красотки! – делится дизайнер. – Еще меня волнует то, что у нас необос­нованный культ молодости. После 40 женщины загоняют себя в рамки, обидно, что даже близкие начинают думать, что мама должна лишь служить их интересам, и потребности у нее минимальные. С годами женщина должна становиться красивее, так как ее женская энергетика только усиливается. Если в 20 девушка в любом случае мила и симпатична, то в 40 она просто обязана быть красивой, так как имеет богатый опыт, знает свои достоинства и недостатки и умеет себя оформить. А мода и мы, ее служители, готовы ей в этом помочь!

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