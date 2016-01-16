​Больше века человеку

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Чингиз ТАШЕНОВ

Поздравить с этим знаменательным событием труженицу тыла пришли домой активисты партии «Нур Отан» и МК «Жас Отан».

– В рамках проекта «Ардагерлерді ардақтайық» мы навещаем всех пожилых, предлагаем посильную помощь, бывали и в доме Кульшары-апай, – рассказал председатель областного филиала МК «Жас Отан» Жанаргуль Жунусова. – Узнав, что она отмечает 100-летие, не могли ее не поздравить, не пожелать здоровья и благополучия. Картина для именинницы специально написана одним из наших волонтеров.

Еще одним приятным сюрпризом ко дню рождения для ветерана стал сертификат на 100 тыс. тенге от городских властей.

Живет Кульшара-апай со старшим сыном Муратом и невесткой Нуржамал, внуком и тремя пра­внуками. Домочадцы восхищаются ее энергией – она в своем почтенном возрасте на месте не сидит, всегда найдет себе занятие: то вяжет, то у плиты стоит, чтобы побаловать родных вкус­ным блюдом. Вот только сейчас ей, правда, приходится мириться с некоторыми ограничениями – в прошлом году сломала ногу.

Секрет ее долголетия и бодрости, уверены родные, кроется в трудолюбии. Кульшара-апай родилась в селе Лавровка тогда еще Володарского района Кокчетавской области.

– Трудно всем нам было, – вспоминает она. – Среди троих детей я – средняя. Мы рано остались без матери, работать приходилось много, поэтому с юности знаю, каким трудом достается человеку кусок хлеба. Нас научили не бояться деревенского труда, мы помогали взрослым по хозяйству, поэтому окончила я только три класса школы.

О тяжелых военных и послевоенных годах Кульшара-апай не может говорить без слез. Женщины и дети выполняли непосильную работу: пахали и боронили, возили сено и солому для колхозного скота, собирали вручную урожай на полях. С 1947 года Кульшара-апай была дояркой в колхозе им. Ленина, здесь встретила своего будущего мужа. Всю жизнь он был для нее опорой, вместе справлялись они с трудностями, у них шестеро детей.

– Сейчас у меня 23 внука, 55 правнуков и шесть праправнуков, – говорит юбилярша. – Хорошо, что они живут в мирное время.

– В праздники в нашем доме всегда становится тесно и весело, – рассказывает невестка Нуржамал. – Собираемся вместе за большим, щедро накрытым дастарханом – эту традицию ввела наша аже. Ее авторитет в семье незыблем, она нам всем помогала растить детей.

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