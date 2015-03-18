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Больше внимания социальным инициативам
Владимир ОСИПОВ
В ходе встречи Глава государства отметил важность оказания всесторонней поддержки социальным инициативам. В связи с этим Президент сообщил о передаче каждому из двух фондов по 300 тыс. долларов, которые были получены им в качестве гонорара к премии мира "Шелковый путь", врученной во время визита в Китай.

– Данные средства, конечно, не решат всех проблем. Но их передача является сигналом для нашего общества, чтобы оно обращало больше внимания на социальную сферу. Мы встречаемся накануне праздника Нау­рыз, смысл которого заключается в помощи друг другу, особенно детям, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что фонд "Добровольное общество "Милосердие" занимается таким важнейшим социальным направлением, как оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, и в этом ему нужна поддержка всего общества.

– То, что вы беретесь за это дело, демонстрирует пример милосердия, обращает внимание наших граждан, которые могли бы поделиться средствами на спасение детей. В то же время мы также должны заниматься причинами возникновения заболеваний, предупреждать их рост, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что развитие государственного языка имеет важное значение для будущего страны.

– Данный вопрос не может быть разрешен быстро, над ним следует долгое время работать. Для этого необходимо начинать именно с подрастающего поколения. Следует оказывать всестороннюю помощь развитию языка. Важно привлекать интеллигенцию, обсуждать издание актуальных произведений, продвигать новые методы изучения языка, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что деятельность общественных объединений имеет особое значение для социальной стабильности, что отвечает приоритетам государства.

– Чем выше благополучие общества, тем больше оно помогает нуждающимся, включая больных детей, граждан с ограниченными возможностями, пенсионеров. Важно создать условия, чтобы при живых родителях казахстанских детей не отдавали в детские дома, а при живых детях их родители не попадали в дома престарелых. Для всего этого общество и государство должны работать вместе. Такие люди-энтузиасты, как вы, очень нужны для успешного развития страны и ее будущего, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент выразил благодарность А. Саин и А. Шауееву за их деятельность и пожелал дальнейших успехов.

В свою очередь А. Саин поблагодарила Главу государства за помощь, оказываемую государством социально уязвимым слоям населения посредством финансирования благотворительных организаций.

– Тот факт, что Вы решили пожертвовать свою премию на благотворительность и на развитие казахского языка, является огромной неожиданностью для нас и имеет особое значение. Сегодня Вы продемонстрировали пример, которому, я надеюсь, последуют люди и организации. Безусловно, на сегодняшний день это самое крупное пожертвование от частного лица, – подчеркнула директор фонда "Добровольное общество "Милосердие".

А. Саин отметила, что врожденный порок сердца у детей раньше был одним из наиболее частых поводов для обращения в фонд.

– В Казахстане в то время не было клиник, в которых можно было бы оперировать новорожденных до года. Благодаря данному Вами пять лет назад поручению на сегодняшний день уже несколько клиник в разных регионах проводят такие операции. В результате с подобным диагнозом в наш фонд уже никто не обращается, эта проблема нашла системное решение внутри страны. Также пять лет назад в Казахстане было около 16 тысяч детей, воспитывающихся в детских учреждениях. На сегодняшний день их число снизилось до 9,8 тысячи. Это является результатом Вашей инициативы по внесению изменений в законодательство и принятию других мер, – сказала директор фонда "Добровольное общество "Милосердие".

А. Шауеев рассказал Главе государства о текущей деятельности возглавляемого им фонда, подчеркнув особую значимость государственной поддержки в развитии казахского языка. Он отметил, что благодаря дальновидной политике Президента в нашей стране созданы все условия для использования и укрепления государственного языка.

– Наш фонд, используя современные возможности, включая Интернет, занимается обучением населения государственному языку на бесплатной основе. Это касается не только граждан страны, но и соотечественников, проживающих за рубежом. За один год порядка 300 тысяч человек воспользовались нашим порталом www.soyle.kz. Ежедневно число изучающих язык посредством данного ресурса превышает 20 тысяч. Для детей создан отдельный веб-ресурс, который за три месяца работы ежедневно посещает 5–6 тысяч представителей подрастающего поколения. Мы регулярно напрямую работаем с детскими садами и детдомами, школами, вузами, – сказал директор Фонда развития государственного языка.

А. Шауеев отметил, что полученные средства будут направлены на реализацию проектов, нацеленных на поддержку изучения государственного языка подрастающим поколением, сообщила пресс-служба Президента.

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Общественный фонд "Добровольное общество "Милосердие" выступает инициатором и организатором благотворительных акций "Подари детям жизнь", "Казахстан без сирот" и "Аутизм победим!", направленных на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане.

Фонд развития государственного языка был создан в сентябре 2008 года по инициативе Главы государства. Ключевая задача фонда заключается в стимулировании и поддержке общественных инициатив, в том числе путем спонсирования проектов, направленных на продвижение казахского языка как на территории республики, так и за ее пределами.

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