Больше внимания социальным инициативам

В ходе встречи Глава государства отметил важность оказания всесторонней поддержки социальным инициативам. В связи с этим Президент сообщил о передаче каждому из двух фондов по 300 тыс. долларов, которые были получены им в качестве гонорара к премии мира "Шелковый путь", врученной во время визита в Китай.
– Данные средства, конечно, не решат всех проблем. Но их передача является сигналом для нашего общества, чтобы оно обращало больше внимания на социальную сферу. Мы встречаемся накануне праздника Наурыз, смысл которого заключается в помощи друг другу, особенно детям, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент подчеркнул, что фонд "Добровольное общество "Милосердие" занимается таким важнейшим социальным направлением, как оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, и в этом ему нужна поддержка всего общества.
– То, что вы беретесь за это дело, демонстрирует пример милосердия, обращает внимание наших граждан, которые могли бы поделиться средствами на спасение детей. В то же время мы также должны заниматься причинами возникновения заболеваний, предупреждать их рост, – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев также отметил, что развитие государственного языка имеет важное значение для будущего страны.
– Данный вопрос не может быть разрешен быстро, над ним следует долгое время работать. Для этого необходимо начинать именно с подрастающего поколения. Следует оказывать всестороннюю помощь развитию языка. Важно привлекать интеллигенцию, обсуждать издание актуальных произведений, продвигать новые методы изучения языка, – сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что деятельность общественных объединений имеет особое значение для социальной стабильности, что отвечает приоритетам государства.
– Чем выше благополучие общества, тем больше оно помогает нуждающимся, включая больных детей, граждан с ограниченными возможностями, пенсионеров. Важно создать условия, чтобы при живых родителях казахстанских детей не отдавали в детские дома, а при живых детях их родители не попадали в дома престарелых. Для всего этого общество и государство должны работать вместе. Такие люди-энтузиасты, как вы, очень нужны для успешного развития страны и ее будущего, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент выразил благодарность А. Саин и А. Шауееву за их деятельность и пожелал дальнейших успехов.
В свою очередь А. Саин поблагодарила Главу государства за помощь, оказываемую государством социально уязвимым слоям населения посредством финансирования благотворительных организаций.
– Тот факт, что Вы решили пожертвовать свою премию на благотворительность и на развитие казахского языка, является огромной неожиданностью для нас и имеет особое значение. Сегодня Вы продемонстрировали пример, которому, я надеюсь, последуют люди и организации. Безусловно, на сегодняшний день это самое крупное пожертвование от частного лица, – подчеркнула директор фонда "Добровольное общество "Милосердие".
А. Саин отметила, что врожденный порок сердца у детей раньше был одним из наиболее частых поводов для обращения в фонд.
– В Казахстане в то время не было клиник, в которых можно было бы оперировать новорожденных до года. Благодаря данному Вами пять лет назад поручению на сегодняшний день уже несколько клиник в разных регионах проводят такие операции. В результате с подобным диагнозом в наш фонд уже никто не обращается, эта проблема нашла системное решение внутри страны. Также пять лет назад в Казахстане было около 16 тысяч детей, воспитывающихся в детских учреждениях. На сегодняшний день их число снизилось до 9,8 тысячи. Это является результатом Вашей инициативы по внесению изменений в законодательство и принятию других мер, – сказала директор фонда "Добровольное общество "Милосердие".
А. Шауеев рассказал Главе государства о текущей деятельности возглавляемого им фонда, подчеркнув особую значимость государственной поддержки в развитии казахского языка. Он отметил, что благодаря дальновидной политике Президента в нашей стране созданы все условия для использования и укрепления государственного языка.
– Наш фонд, используя современные возможности, включая Интернет, занимается обучением населения государственному языку на бесплатной основе. Это касается не только граждан страны, но и соотечественников, проживающих за рубежом. За один год порядка 300 тысяч человек воспользовались нашим порталом www.soyle.kz
. Ежедневно число изучающих язык посредством данного ресурса превышает 20 тысяч. Для детей создан отдельный веб-ресурс, который за три месяца работы ежедневно посещает 5–6 тысяч представителей подрастающего поколения. Мы регулярно напрямую работаем с детскими садами и детдомами, школами, вузами, – сказал директор Фонда развития государственного языка.
А. Шауеев отметил, что полученные средства будут направлены на реализацию проектов, нацеленных на поддержку изучения государственного языка подрастающим поколением, сообщила пресс-служба Президента.
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Общественный фонд "Добровольное общество "Милосердие" выступает инициатором и организатором благотворительных акций "Подари детям жизнь", "Казахстан без сирот" и "Аутизм победим!", направленных на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане.
Фонд развития государственного языка был создан в сентябре 2008 года по инициативе Главы государства. Ключевая задача фонда заключается в стимулировании и поддержке общественных инициатив, в том числе путем спонсирования проектов, направленных на продвижение казахского языка как на территории республики, так и за ее пределами.