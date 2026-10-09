Больше возможностей отстоять свои права – в Варшаве рассказали о судебных реформах Казахстана

Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

Прямое обращение граждан в Конституционный суд, самостоятельная кассационная инстанция и судебная защита в спорах с государством, механизмы, которые определяют практическое значение правовых реформ Казахстана. О результатах реформ рассказала судья судебной коллегии по административным делам суда города Астаны Айым Шаяхметова на пятой сессии конференции ОБСЕ по человеческому измерению, проходящей в Варшаве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Конституционный суд, действующий с 1 января 2023 года, открыл гражданам возможность напрямую оспаривать нормативные правовые акты, затрагивающие их конституционные права и свободы. Проверка таких норм на соответствие Конституции стала отдельным инструментом правовой защиты. При этом обязанность защищать конституционные права возложена и на суды, рассматривающие конкретные дела.

«Суд обязан не применять нормативные правовые акты, нарушающие конституционные права и свободы, и при наличии соответствующих оснований обращаться в Конституционный суд», – сказала Айым Шаяхметова.

Следующим этапом модернизации стало начало работы самостоятельных кассационных судов по гражданским, уголовным и административным делам с 1 июля 2025 года. По оценке Шаяхметовой, новая инстанция расширила возможности пересмотра судебных актов и повысила эффективность исправления судебных ошибок.

«Первый год работы кассационных судов показал их востребованность и эффективность в обеспечении единообразия судебной практики», – отметила она.

Независимость правосудия укрепляется и через изменение порядка формирования судейского корпуса. Усилена роль Высшего судебного совета, введен многоэтапный конкурсный отбор. Кандидатов оценивают по профессиональным знаниям, результатам работы, репутации, личным качествам и навыкам.

Особое внимание судья уделила пятилетнему опыту административной юстиции. Введенная 1 июля 2021 года, она призвана обеспечивать судебную защиту граждан и бизнеса в спорах с государственными органами. Ее принципы учитывают различие возможностей человека и государственного аппарата при отстаивании своих позиций.

«В административных судах применяются такие принципы, как активная роль суда, возложение бремени доказывания на ответчика, то есть государственный орган, а также защита доверия к праву», – отметила Шаяхметова.

По приведенной Шаяхметовой статистике Верховного суда, доля административных дел, разрешенных в пользу граждан, выросла с 15% до 60%. Эти данные отражают положительную динамику судебной защиты в спорах с государством.

Одновременно совершенствуются процедуры принятия административных решений. Административный процедурно-процессуальный кодекс предусматривает принятие предварительного решения, заслушивание граждан и возможность заявить возражения. Это позволяет человеку изложить свою позицию до принятия окончательного решения государственным органом.

Доступность судебной защиты расширяют цифровые сервисы. Иски и документы можно подавать онлайн, участвовать в заседаниях по видеосвязи. Развиваются электронное судопроизводство и автоматизация отдельных процессов.

По мнению Айым Шаяхметовой, эти инструменты упрощают обращение в суд и делают разбирательства более оперативными. Возможность защищать свои права становится доступнее независимо от необходимости лично присутствовать в здании суда.

#общество #право #Варшава

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