Больше всего за комуслуги задолжали жители ЮКО и астанчане

Самый большой долг потребителей за коммунальные услуги у жителей Южно-Казахстанской области – 2,72 млрд тенге и у жителей Астаны – 2,027 млрд тенге. Об этом сообщил на заседании Правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Наибольшая задолженность (потребителей за коммунальные услуги – прим. автора) сохраняется по ЮКО – 2 миллиарда 720 миллионов тенге, а также по городу Астане – 2 миллиарда 27 миллионов тенге", – сказал Женис Касымбек.
По его информации, большую задолженность допустили жители Алматы – 1 млрд 819 млн тенге, в Мангистауской области задолженность составляет 1 млрд 633 млн, в Актюбинской – 1 млрд 134 млн, в Карагандинской – 880 млн тенге. Большую часть этой задолженности составляют текущие платежи за коммунальные услуги.
В целом по стране, по данным МИР РК, на начало отопительного сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 14 млрд 500 млн тенге, на сегодня она снижена на 11% или до 12 млрд 900 млн тенге.
Министр также сообщил, что с начала отопительного сезона зарегистрировано 45 нарушений в системах жизнеобеспечения. Из них на сетях теплоснабжения – 11 (5 – в СКО, 1 – в ВКО, 3 – в Павлодаре, 1 – в Алматы, 1 – в Карагандинской области). На сетях водоснабжения и водоотведения – 34 нарушения (в Астане – 26, в Костанае – 3, в Караганде – 1, в ВКО – 1, в Атырау – 1, в Павлодаре – 2).