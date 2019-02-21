Помощь дальнобойщику оказали сотрудники полиции в Восточном Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
При патрулировании автотрассы Усть-Каменогорск - Алматы на 1959 километре они увидели грузовой автотранспорт, перевернувшийся посередине дороги. Водитель большегруза не пострадал. По словам автовладельца, у большегруза "срезало заднее правое колесо, после чего машина опрокинулась".
Машина направлялась из одного из сел Тарбагатайского района в областной центр. Для поднятия грузового автомобиля понадобилось несколько часов, так как транспортное средство было загружено товаром. И благодаря совместным с дорожными службами усилиям удалось поставить транспорт на колеса, после чего машину припарковали к обочине дороги.
Водитель автомашины был размещен в ближайшей гостинице. Сотрудники полиции поддерживали с ним связь по сотовому телефону. Сотрудниками полиции была обеспечена охрана общественного порядка на данном участке автодороги, организовано круглосуточное дежурство.
На следующий день, устранив неполадки, водитель автомашины продолжил свой путь.