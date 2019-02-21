При патрулировании автотрассы Усть-Каменогорск - Алматы на 1959 километре они увидели грузовой автотранспорт, перевернувшийся посередине дороги. Водитель большегруза не пострадал. По словам автовладельца, у большегруза "срезало заднее правое колесо, после чего машина опрокинулась".



Машина направлялась из одного из сел Тарбагатайского района в областной центр. Для поднятия грузового автомобиля понадобилось несколько часов, так как транспортное средство было загружено товаром. И благодаря совместным с дорожными службами усилиям удалось поставить транспорт на колеса, после чего машину припарковали к обочине дороги.



Водитель автомашины был размещен в ближайшей гостинице. Сотрудники полиции поддерживали с ним связь по сотовому телефону. Сотрудниками полиции была обеспечена охрана общественного порядка на данном участке автодороги, организовано круглосуточное дежурство.



На следующий день, устранив неполадки, водитель автомашины продолжил свой путь.





Помощь дальнобойщику оказали сотрудники полиции в Восточном Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.