​Большие дела для экономического роста

В регионе в рамках реализации поручения по ускоренной технологической модернизации уже идет поэтапный запуск Актогайского горно-обогатительного комплекса в Аягозском районе. По сравнению с аналогичными производствами здесь в 6 раз меньше персонала и в 5 раз выше производительность. Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, для поиска новых рынков сбыта в целом предприятия региона инициировали 10 научных проектов, в частности в сфере медицины. Например, Ульбинский металлургический завод производит 22% мирового объема тантала – металла, обладающего уникальным свойством совместимости с человеческим организмом. Однако данный металл завод выпускает в виде слитков, хотя цена, скажем, на готовые медицинские протезы из тантала кратно выше. Или Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат занимается поставками слябов (больших пластин) титана авиастроительным компаниям за рубежом. В то же время крохотные стоматологические штифты из титана стоят дороже, чем многокилограммовые слябы. Словом, сама экономика диктует региону необходимость перехода на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

– Президент ставит задачу идти вперед, не зацикливаться на традиционных отраслях, – подчеркнул в ходе актива глава Восточного Казахстана. – Нам нужны компании, которые принесут новые технологии.

В аграрном секторе третья модернизация, по словам Даниала Ахметова, должна помочь переходу крупных агроформирований на автоматику и роботизированные комплексы, а мелких производителей подтолкнуть к объединению в сельхозкооперативы.

– Наши производители скооперировались с поставщиками в Алматы, и только за счет поставок молочных продуктов за год производство выросло на 7,5 миллиарда тенге, – рассказал аким. – Если каждый человек, который держит скот, сможет в кооперативе получать зарплату, мы реализуем установку Президента о реальной самозанятости. Те же пчеловоды, если получат современную упаковку, скоопе­рировавшись с компаниями в Алматы или Астане, будут по качеству меда вне конкуренции.

Есть у области задел также в направлении макроэкономической устойчивости. Как отметил Даниал Ахметов, с международными банками развития достигнута договоренность о финансировании инфраструктурных проектов на сумму почти 100 млрд тенге. Это вчетверо больше, чем на эти цели выделяет бюджет. Всего на рассмотрении банков развития находится 131 проект на общую сумму 242 млрд тенге.

– Мы развиваем сотрудничество с КНР, – заключил глава области. – В нынешнем году для выхода на китайский рынок в Усть-Каменогорске будет создана сертификационная лаборатория казахстанских пищевых продуктов. Сейчас прорабатывается проект железной дороги Карамай – Тачен – Аягоз, это самый короткий путь из Китая в Европу. По договоренности с Правительством планируется развить новый дорожный коридор граница РФ – Шемонаиха – Усть-Каменогорск – Алматы. По нему российский потребитель получит доступ к югу Казахстана и ко всей Центральной Азии, ВКО нарастит транзитный потенциал.

Актив Восточного Казахстана поддержал направления, обозначенные в Послании Президента «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность». Представители трудовых коллективов и общественности высказали уверенность в решении поставленных задач.