В числе первых в регионе навыкам ведения бизнеса обучились безработные и самозанятые жители Таласского района. И надо сказать, что за знаниями выстроилась довольно солидная очередь. Только за первый сезон здесь прошли курсы 157 человек.

– Это наши первые ласточки, и мы возлагаем на них большие надежды, – отметил директор районного филиала палаты Серик Кошкинбаев. – Хочется верить, что каждый из них благодаря полученным знаниям сможет реализовать собственный потенциал. К слову, на сегодня из всех обученных открыли свое дело 75 человек.

К примеру, выпускник курсов «Бастау» Мейржан Айтенов выб­рал отличное от других направление. В одноименном озере села Тамды, которое взял в аренду еще в 2017 году, сельчанин решил разводить рыбу. На кредитные средства закупил 80 тыс. мальков карпа и 4 тыс. мальков белого амура. Благодаря проекту и мерам государственной поддержки начинающий предприниматель наконец смог заняться тем, о чем долгое время мечтал, и заодно дать второе дыхание ранее неиспользуемому озеру.

В настоящее время Мейржан занимается товарным рыбоводством, а через год планирует начать развивать любительское (спортивное) рыболовство как одно из направлений экстремального туризма в регионе.

А вот молодая домохозяйка, мама двоих детей Лимара Туляе­ва, взяв кредитные средства, решила вложить их в детский сад. Теперь список дошкольных учреждений города Каратау пополнился еще одним, рассчитанным на 50 мест. Новоиспеченная бизнес-леди отремонтировала здание, приобрела необходимые оборудование и мебель.

На сегодня Лимара обеспечивает постоянной работой девятерых жителей города.

Основная же доля успешно реализованных бизнес-проектов приходится на сферу животноводства. 68 слушателей взяли кредитные средства на приобретение или увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей. Еще двое открыли салоны красоты. Также в областной копилке – полиграфическая компания, караоке-центр, массажный салон...

В целом благодаря реализации проекта и оказываемым мерам государственной поддержки в пос­леднее время в Таласском райо­не наблюдаются положительная тенденция развития малого и среднего бизнеса, вовлечение сельской молодежи в предпринимательство и снижение роста безработных, что не может не радовать органы местной власти и работников региональной палаты предпринимателей.

– Можно с уверенностью сказать, что осуществление проекта «Бастау» в Таласском районе полностью оправдало ожидания. С учетом накопленного опыта ожидаем еще большего результата, – выразил надежду бизнес-тренер Абылай Байзатов.