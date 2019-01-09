Большие надежды

Свежий выпуск
432
Михаил Тё, Жамбылская область

В числе первых в регионе навыкам ведения бизнеса обучились безработные и самозанятые жители Таласского района. И надо сказать, что за знаниями выстроилась довольно солидная очередь. Только за первый сезон здесь прошли курсы 157 человек.

– Это наши первые ласточки, и мы возлагаем на них большие надежды, – отметил директор районного филиала палаты Серик Кошкинбаев. – Хочется верить, что каждый из них благодаря полученным знаниям сможет реализовать собственный потенциал. К слову, на сегодня из всех обученных открыли свое дело 75 человек.

К примеру, выпускник курсов «Бастау» Мейржан Айтенов выб­рал отличное от других направление. В одноименном озере села Тамды, которое взял в аренду еще в 2017 году, сельчанин решил разводить рыбу. На кредитные средства закупил 80 тыс. мальков карпа и 4 тыс. мальков белого амура. Благодаря проекту и мерам государственной поддержки начинающий предприниматель наконец смог заняться тем, о чем долгое время мечтал, и заодно дать второе дыхание ранее неиспользуемому озеру.

В настоящее время Мейржан занимается товарным рыбоводством, а через год планирует начать развивать любительское (спортивное) рыболовство как одно из направлений экстремального туризма в регионе.

А вот молодая домохозяйка, мама двоих детей Лимара Туляе­ва, взяв кредитные средства, решила вложить их в детский сад. Теперь список дошкольных учреждений города Каратау пополнился еще одним, рассчитанным на 50 мест. Новоиспеченная бизнес-леди отремонтировала здание, приобрела необходимые оборудование и мебель.

На сегодня Лимара обеспечивает постоянной работой девятерых жителей города.

Основная же доля успешно реализованных бизнес-проектов приходится на сферу животноводства. 68 слушателей взяли кредитные средства на приобретение или увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей. Еще двое открыли салоны красоты. Также в областной копилке – полиграфическая компания, караоке-центр, массажный салон...

В целом благодаря реализации проекта и оказываемым мерам государственной поддержки в пос­леднее время в Таласском райо­не наблюдаются положительная тенденция развития малого и среднего бизнеса, вовлечение сельской молодежи в предпринимательство и снижение роста безработных, что не может не радовать органы местной власти и работников региональной палаты предпринимателей.

– Можно с уверенностью сказать, что осуществление проекта «Бастау» в Таласском районе полностью оправдало ожидания. С учетом накопленного опыта ожидаем еще большего результата, – выразил надежду бизнес-тренер Абылай Байзатов.

Популярное

Все
Главную ёлку Казахстана зажгли Астане
Шынгыз-хан и генеалогия
Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
С таким тарифом до беды недалеко
3 человека погибли при обрушении здания в Костанае
Стартовали с победы
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Победа и гимн а капелла
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли мертвой в озере Балхаш
Искусственный интеллект в законодательном процессе
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
В борьбе за автономию и исконные земли
Зейнеп блеснула в Шри-Ланке
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела

Читайте также

Общая для всех ценность
«Айбоз» назвал лучших
Вдохновлял трудом и героизмом
Декларация коснется каждого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]